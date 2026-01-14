Skup sećanja na Ljubu Ninkovića: 15. januara u Kamenoj sali Radio Beograda
Skup sećanja na Ljubu Ninkovića biće održan u četvrtak, 15. januara 2026. u kamenoj sali Radio Beograda (Hilandarska 2, glavni ulaz) u 12 časova.
Svoje uspomene na rad i prijateljstvo sa ovim sjajnim kompozitorom, gitaristom, pevačem, podeliće njegov brat Slobodan Boda Ninković, kolege muzičari: Vojislav Đukić Koki, Vladimir Janković Džet i Bilja Krstić, režiser Slobodan Šuljagić, novinar Branimir Lokner. Dejan Cukić i Nenad Neša Zlatanović podsetiće nas na neke od Ljubinih nezaboravnih pesama.
Ljubomir Ljuba Ninković je rođen u Smederevu 1950. godine. Preminuo je 6. januara 2026. godine u Beogradu. Ostaće upamćen kao član i osnivač kultnih grupa: „S vremena na vreme“, „Tunel“, „Bilja Krstić i Bistrik“.
Komponovao je muziku za decu i bio nezaboravan deo emisije „S one strane duge“ koju je na 3. kanalu RTS-a vodio Milorad Mandić Manda. Veliki talenat iskoristio je i u komponovanju muzike za pozorište i dobio je Sterijinu nagradu 1995. godine za predstavu „Lukrecija iliti ždero“.
Osnovao je etno grupe „Zanovet“ i „Zlatopis“. Sarađivao je sa brojnim muzičarima i pomagao novim bendovima. Iza sebe je ostavio brojne velike pesme, kao što su „Tema classica“, „Vreme“, „Moj svet“, „S one strane duge“ i mnoge druge.
Bonus video: Boda Ninković na sahrani Ljube Ninkovića