Izložba „Čekajući stalnu postavku” u Istorijskom muzeju Srbije obogaćena je novim značajnim predmetima.

U narednom periodu, posetioci će imati priliku da vide rekonstrukciju krune kralja Tvrtka I Kotromanića, repliku ručnog krsta – stavroteke Svetog Save i kopiju studeničkog krsta sa severnih vrata Bogorodičine crkve, koje su ručno izrađene starim tehnikama u konsultacijama s relevantnim stručnjacima.

Rekonstrukciju mogućeg izgleda krune kralja Tvrtka I Kotromanića izradio je filigranista Goran Ristović Pokimica u konsultacijama sa arheologom Markom Aleksićem.

Rekonstrukcija krune kralja Stefana Tvrtka I Kotromanića Foto: Istorijski Muzej Srbije

Kruna je izrađena prema analogijama iz datog perioda, s posebnim osvrtom na zavetnu anžujsku krunu iz 14. veka. Ljiljan, kao osnovni motiv anžujske vladarske kuće, još ranije je usvojen kao vladarski simbol u srpskim zemljama.

Kruna s ljiljanima se pojavljuje i na kovanicama Tvrtka I Kotromanića, koji je nosio titulu „kralj Srbljem, Bosni, Pomorju, Humskoj zemlji, Donjim krajem, Zapadnim Stranam, Usori i Podrinju”. Rekonstrukcija je urađena od pozlaćenog srebra i ukrašena slatkovodnim biserima, ametistima, rubinima, turmalinima, granatima i smaragdima.

Rekonstrukcija krune kralja Stefana Tvrtka I Kotromanića Foto: Istorijski Muzej Srbije

Repliku ručnog krsta – stavroteke Svetog Save takođe je izradio filigranista Goran Ristović Pokimica po uzoru na original koji se čuva u Muzeju katoličke dijeceze Bordžija u Pijenci. Krst s natpisom „Sava prvi arhiepiskop i patrijarh srpski” čuva se u ovom muzeju kao dar pape Pija II. Relikvija potiče iz riznice manastira Žiča, odakle ju je udovica Lazara Brankovića sklonila na dvor svog oca Tome Paleologa, despota Moreje, u strahu od osmanskog nadiranja.

Iz istih razloga, njen otac je 1461. godine relikviju preneo u Italiju, gde se od tada čuva. Replika je urađena od pozlaćenog srebra i ukrašena slatkovodnim biserima, gorskim kristalom, ametistima i safirima.

Replika ručnog krsta – stavroteke Svetog Save Foto: Istorijski Muzej Srbije

Kopiju studeničkog krsta, jednog od poznatih simbola srpskog graditeljstva i kulture iz vremena velikog župana Stefana Nemanje, izradio je vajar Vladimir Jablanović.

Diskoobrazna kamena kompozicija urađena je po uzoru na čuvenu predstavu studeničkog krsta koji se nalazi iznad severnih vrata Bogorodičine crkve i od iste vrste mermera.

Replika ručnog krsta – stavroteke Svetog Save Foto: Istorijski Muzej Srbije

Kamena plastika u mermeru čini posebno kulturno-umetničko bogatstvo Bogorodičine crkve o čemu svedoči i ovaj krst na kome se spajaju ranohrišćanska simbolika sidra, koje označava spasenje i sigurnost, i simbolika plodnosti i napretka, predstavljena u vidu floralnih ukrasa na njegovim krajevima.

Izložba „Čekajući stalnu postavku” je nakon otvaranja, kako je i najavljeno tom prilikom, povremeno obogaćivana novim predmetima, što je dodatno privlačilo interesovanje posetilaca. Među njima se izdvajaju olovni pečat velikog župana Stefana Nemanje iz druge polovine 12. veka, kristalni bokal s grbom Kraljevine SHS, novčići vladara iz dinastije Nemanjić, karaf kralja Milana Obrenovića, fotografija kraljice Natalije u bogato dekorisanom emajliranom ramu i Orden Miloša Velikog IV reda.

Podsećamo da je Istorijski muzej Srbije na izložbi „Čekajući stalnu postavku” pred posetioce izneo najvrednije predmete iz svojih zbirki među kojima se izdvajaju predmeti koji su deo zaostavštine dve novovekovne srpske dinastije – Karađorđević i Obrenović.

Izložba je koncipirana tako da daje uvid u pojedine celine buduće stalne postavke – u bočnim salama prezentovani su predmeti koji su pripadali rodonačelnicima i njihovim naslednicima iz dinastija Karađorđević i Obrenović, a u ostatku prostora predstavljeni su period prednemanjićkih i nemanjićkih vladara, pad srpske srednjovekovne države pod osmansku vlast, kao i period srpske Despotovine.

Na izložbi su predstavljene i rekonstrukcije kruna i odeždi srpskih srednjovekovnih vladara i vladarki, izrađene u cilju podsećanja na ovaj period srpske istorije.

Svake subote od 13 časova u Muzeju se realizuje program „Subota u Istorijskom muzeju”, koji predstavlja raznovrsni prateći program izložbe „Čekajući stalnu postavku”. Prateći program je namenjen svim uzrastima i obuhvata stručna vođenja kroz aktuelnu izložbu, stručna vođenja na posebne teme i kreativne radionice za decu, a više informacija o programu možete da pronađete na sajtu i društvenim mrežama Muzeja.

