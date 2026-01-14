Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković uručio je na svečanosti u Konaku kneginje Ljubice Orden Karađorđeve zvezde I stepena Ljiljani Habjanović Đurović, odlikovanje kojim je srpska književnica ovenčana Ukazom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Ministarstvo Kulture

Ističući da umetnost Ljiljane Habjanović Đurović nadilazi književno-estetske okvire i dobija obrise tihe, ali istrajne duhovne misije, Selaković je ukazao da se, za razliku od mnogih savremenih dela koja se obraćaju čoveku kao potrošaču, njena dela obraćaju čoveku kao ljudskosti budeći u njemu ljudskost, dobrotu, veru i nadu.

„Upravo zato ona imaju snagu da preobražavaju, da uteše i da ohrabre u vremenu koje često nije naklonjeno tim vrednostima.Zbog svega toga meni je danas pripala posebna čast i zadovoljstvo da u ime predsednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića uručim Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena književnici koja gotovo četiri decenije svojim delom pronosi slavu srpskog jezika, srpske književnosti i duhovnosti i koja je svojim čitaocima donela radost, utehu i smisao. Ovim odlikovanjem Republika Srbija izražava zahvalnost i poštovanje za delo koje je postalo deo kulturnog i duhovnog nasleđa našeg naroda“, poručio je Selaković.

Ministar je napomenuo da trenuci kao što je uručenje državnog priznanja jednoj od najznačajnijih savremenih srpskih književnica podsećaju da državu ne čini samo sistem institucija, već i zajednica vrednosti jezika, duhovnosti i kulturnog nasleđa koje se stvara, čuva i predaje budućim pokolenjima.

Ljiljana Habjanović Đurović Foto: Ministarstvo Kulture

„Književnost u tom poretku zauzima posebno mesto. Ona je istovremeno svedočanstvo vremena i tihi čuvar moralnih i duhovnih orijentira jednog naroda. Zato današnja svečanost nije samo čin uručenja odlikovanja, već i čin javnog priznanja snazi pisane reči“, rekao je Selaković.