Predstava "Kuća" Nebojše Ilića u režijiVoje Brajovića, neće biti biti izvedena u sredu 21. januara, saopštili su danas iz Zvezdara teatra.

"Otkazuje se izvođenje predstave Kuća zakazano za sredu 21. januar", navodi se u objavi Zvezdara teatra uz obaveštenje o refundaciji novca za kupljene ulaznice.

Ovaj komad se igra od 8. oktobra 2023. godine na Novoj sceni teatra pod zvezdama, a glumačku ekipu čine Nebojša Ilić, Branimir Brstina i Ivana Zečević.

Kako su nedavno preneli mediji poznati glumac Branimir Brstina je 3. januara hitno primljen u Urgentni centar, nakon čega mu je ustanovljeno da je imao infarkt. Njemu je odmah ukazana medicinska pomoć i trenutno nalazi pod lekarskim nadzorom, a njegovo stanje je stabilno i nalazi se u fazi oporavka.

Tema koja se tiče svih generacija

Inače, predstava Kuća je do sada osvojila nekoliko nagrada.

- Mislim da je ovo predstava koja se tiče svih generacija i svih nas jer se tiče smisla, porodice, ljubavi, bukvalno smisla života. Sigurna sam da se dobar deo publike prepoznao u predstavi jer imali smo raseljavanja uzrokovana ratom kod nas ovde, pa i ova novija, i uvek svi pate i oni koji odlaze i oni koji ostaju i nekako su svi ljubomorni jedni na druge misleći da je patnja uvek na dugoj strani. Nosimo sebe sa sobom zapravo – kazala je povodom 50. izvođenja Ivana Zečević.

- Želeli smo da vam damo nešto što će probuditi najplemenitije emocije, od smeha do suza, do toga da se negde zamislite i vidite šta je ta veština glume koja postoji zbog vas koji to gledate. Predstava upravo hoće da vas obraduje i da vašoj duši donese nešto zbog čega ćete poželeti ponovo da dođete - rekao je reditelj Voja Brajović povodom premijere.

Scenograf i kostimograf za predstavu Kuća je Jelisaveta Tatić Čuturilo, a kompozitor Vojislav Aralica.

(Kurir.rs/Blic)

