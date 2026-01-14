Slušaj vest

Novosađani 16. i 21. januara od 19 sati na sceni "Jovan Đorđević" mogu da pogledaju operu Evgenije Onjegin Petra I. Čajkovskog, koja je nastala po istoimenom delu Aleksandra Sergejeviča Puškina. Onjegin je triler i ljubavna i socijalna drama, koja u isto vreme otkriva mračno lice snobizma i aristokratske nadmenosti i govori o nesrećnoj ljubavi, ljubomori, ubistvu i porazu.

Foto: Arhiva SNP

Evgenije Onjegin je snob koji u Sankt Peterburgu uživa u obilaženju balova i banketa. Nakon smrti bogatog strica seli se na njegovo seosko imanje. U komšiluku upoznaje Tatjanu, koju smatra provincijalkom i odbacuje njenu ljubav, ali u isto vreme pokušava da zavede njenu mlađu sestru Olgu, verenicu svog najboljeg prijatelja, pesnika Vladimira Lenskog. U naletu ljubomore, Lenski izaziva Onjegina na dvoboj u kom pogine, a Onjegin se ponovo vraća u Sankt Peterburg banketima i pijankama. Posle mnogo godina, na balu sreće Tatjanu, kojoj želi da izjavi ljubav, jer je postala deo petrogrardske elite, ali biva odbačen, ponižen i poražen.

Puškin Foto: Yuriy Ivanov / Sputnik / Profimedia

Mnogi biografi ukazuju da je Puškin u Onjeginu opisao povod, način i ambijent sopstvene smrti, budući da je ubijen u dvoboju zbog žene, samo četiri godine nakon što je objavljeno prvo celovito izdanje Evgenija Onjegina. I baš kao što Lenski izaziva Onjegina na dvoboj, zbog udvaranja njegovoj verenici Olgi, Puškin na dvoboj izaziva francuskog emigranta, oficira carske garde Žorža d' Antesa, koji se udvarao njegovoj supruzi, lepotici Nataliji Gončarovoj. D Antes ga ranjava u stomak, i Puškin ubrzo umire.

Foto: Beta/Dragan Gojić



Onjegina 16. januara na sceni SNP igra bariton Željko R. Andrić, a Tatjanu sopran Danijela Jovanović, pesnika Lenskog igra tenor Saša Štulić, a Olgu, Tatjaninu sestru, zbog koje dođe do dvoboja, igra Martina Koljenšić. Reditelj i koreograf je Lino Privitera, dirigent je Mikica Jevtić, a scenografkinja Kristina Ruso. Učestvuju Hor, Balet i Orkestar SNP. Ulaznice se mogu kupiti onlajn ili na blagajni SNP-a. U subotu 24. januara očekuje vas još jedno izvođenje ove opere.