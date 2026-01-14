Slušaj vest

Skupština grada Beograda donela je krajem godine odluku o imenovanju Aleksandra Stamatovića za vršioca dužnosti direktora Pozorišta na Terazijama. Informacija da je prvak Opere novi direktor stoji na sajtu ove ustanove kulture. Pre njega funkciju direktora pozorišta obavljao je glumac Radoslav Rade Marjanović.

Operski pevač i bariton rođen je 1974. godine u Beogradu. Godinama je uspešno vodio Beogradsko dramsko pozorište na čelu Upravnog odbora, a bio je predsednik UO Filmskih novosti i zamenik upravnika Narodnog pozorišta u dva mandata. U nacionalni teatar je došao 1996. i prošao put od člana hora do prvaka Opere. Stamatović će odlukom nove gradske sekretarke Jelene Medaković voditi i Beogradski letnji festival (Belef). Njegova ideja je da program ove manifestacije traje tokom celog leta u Beogradu.



Pozorište na Terazijama je osnovano 22. decembra 1949. godine od strane Skupštine grada Beograda kao Humorističko pozorište, stalna, repertoarska ustanova pozorišne kulture, muzičkog i komedijskog žanra. Od 1954. do 1959. godine zvao se Beogradska komedija. Spajanjem sa Beogradskim dramskim pozorištem 1959. godine dobija ime Savremeno pozorište, da bi 1972. dobilo ime Beogradsko pozorište. Konačno, u pozorišnoj sezoni 1975/76. ponovo postaje samostalno i dobija sadašnje ime Pozorište na Terazijama. Tokom perioda rekonstrukcije matične zgrade i iseljenja u Ustanovu kulture "Vuk Karadžić" od 1991. do 2005. godine pozorište je nosilo ime Teatar T.

Kao jedinstveno pozorište u našoj zemlji, ima stalni administrativno-tehnički i izvođački sastav, koji čine glumački, baletski, horski i orkestarski ansambl, ukupno oko 200 ljudi, kao i veći broj spoljnih saradnika širokog spektra umetničkih i scenskih delatnosti. Tokom više od 60 godina postojanja, uvek odlično prihvaćeno od najšire publike, ali i kritike, Pozorište na Terazijama je svojom doslednom repertoarskom politikom pratilo zbivanja na svetskoj muzičkoj i komediografskoj sceni. Posebno se neguju i razvijaju domaće dramsko stvaralaštvo, komedije, operete i muzički komadi ("Stolica koja se ljulja", "Splitski akvarel", "Ubij il' poljubi", "Mala Florami"...), kao i svetski hitovi ("Oklahoma", "Priča sa zapadne strane", "Helo Doli", "Violinista na krovu", "Cigani lete u nebo", "Čovek od La Manče", "Moja ljupka dama", "Kabare", "Neki to vole vruće"...).

Po otvaranju, posle rekonstrukcije 2005. godine, pozorište je u savremenoj sali doživelo procvat sa mjuziklima "Čikago", "Cigani lete u nebo", "Maratonci", "Mamma mia", "Zona Zamfirova", "Kabare" i dr., gde su značajan udeo imali glumci, pevači i plesači Jelena Jovičić, Slobodan Stefanović, Ivana Knežević, Mina Lazarević, Katarina Gojković, Sloboda Mićalović, Dragan Vujić, Miroljub Turajlija, Ivan Bosiljčić i mnogi drugi. Danas najveće zvezde ove kuće su Slaven Došlo, Milena Živanović, Dušan Svilar i Olivera Bacić Dragičević. Predstave su rasprodate, a za neke komade se govori da su najbolja izvođenja u svetu.