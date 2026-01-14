Nova lica u kulturi: Bemus vodi Jeca Čelo, Bitef Spasoje Ž. Milovanović, a Belef novi upravnik...
Skupština grada Beograda na predlog nove gradske sekretarke za kulturu Jelene Medaković izglasala je 56 imenovanja. Ona je na nove funkcije predložila ljude iz struke. Na čelu odbora Bitefa biće, umesto Svetozara Cvetkovića, dramaturg Spasoje Ž. Milovanović. On godinama vodi Narodno pozorište u Nišu i festival Teatar na raskršću.
Čelistkinja Jelena Mihailović biće na čelu Bemusa. Ona živi i radi u Beogradu i Los Anđelesu. Izvodi klasičnu i savremenu muziku pod umetničkim imenom Jela Čelo (Cello).
Skupština grada Beograda donela je krajem godine odluku o imenovanju Aleksandra Stamatovića za vršioca dužnosti direktora Pozorišta na Terazijama. On će odlukom nove gradske sekretarke voditi i Beogradski letnji festival (Belef). Njegova ideja je da program ove manifestacije traje tokom celog leta u Beogradu.
Operski pevač i bariton rođen je 1974. godine u Beogradu. Godinama je uspešno vodio Beogradsko dramsko pozorište na čelu Upravnog odbora, a bio je predsednik UO Filmskih novosti i zamenik upravnika Narodnog pozorišta u dva mandata. U nacionalni teatar je došao 1996. i prošao put od člana hora do prvaka Opere.