Zimsko izdanje Mreže festivala Jadranske regije biće održano od 22. januara do 5. februara donoseći publici u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Severnoj Makedoniji priliku da besplatno pogleda izbor nagrađivanih regionalnih filmova - u bioskopima i online.

Kadar iz filma Fiume o Morte Foto: Promo

Publika zemalja članica Mreže imaće priliku da pogleda šest nagrađivanih regionalnih filmova: „Porodična terapija“ Sonje Prosenc, „Fiume o morte!“ Igora Bezinovića, „Nakon leta“ Danisa Tanovića, „Majka Mara“ Mirjane Karanović, „Živi i zdravi“ Ivana Marinovića i „Planeta 7693“ Gojka Bekuljana.

Program započinje 22. januara besplatnim bioskopskim projekcijama u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Herceg Novom i Skoplju, dok će svi filmovi od 23. januara biti dostupni i online putem platforme ondemand.kinomeetingpoint.ba.

U okviru programa, u Beogradu će biti prikazan slovenački film „Porodična terapija“ (Odrešitev za začetnike) u režiji Sonje Prosenc, i to u četvrtak, 22. januara u 19 časova, u sali 6 MTS dvorane. Ova psihološka drama prati naizgled savršenu porodicu čiji se privid stabilnosti urušava dolaskom mladog stranca. Njegovo prisustvo razotkriva potisnute strahove, skrivene slabosti i duboko ukorenjene poremećaje u porodičnim odnosima.

film Nakon leta Foto: Promo

Ulaz na projekciju je besplatan, a ulaznice se preuzimaju na blagajni MTS dvorane.

Među filmovima u programu je i „Fiume o Morte!“ Igora Bezinovića - dokudrama o šesnaestomesečnoj okupaciji Rijeke i kontroverznoj istorijskoj figuri italijanskog pesnika, novinara, arstokrate i vojnog oficira, fašiste Gabrijela D’Anuncija, ispričana kroz glasove savremenih stanovnika grada, koji preispituju nasleđe tog perioda i njegov uticaj na današnji identitet Rijeke. Film „Nakon leta“ Danisa Tanovića donosi komičnu dramu o mladoj ženi koja dolazi na ostrvo zbog nasledstva, ali se suočava sa sopstvenom prošlošću, porodičnim tajnama i pitanjima identiteta. „Majka Mara“ u režiji Mirjane Karanović intimna drama o gubitku, tugovanju i neočekivanoj bliskosti između majke i prijatelja njenog preminulog sina. Gorko-duhovitu notu programu daće i film „Živi i zdravi“ Ivana Marinovića, priča o svadbi koja se odvija uprkos odluci mlade da odustane od braka. Porodičnu i toplu priču donosi „Planeta 7693“ Gojka Bekuljana, film o dečaku koji, uz pomoć neobične prijateljice, pokušava da popravi narušene odnose u svojoj porodici.

Scene iz filma "Majka Mara"

Zimsko izdanje realizuje se kao zajednički projekat vodećih filmskih festivala u regionu - Festivala autorskog filma Beograd, Sarajevo Film Festivala, Ljubljanskog međunarodnog filmskog festivala, Zagreb Film Festivala, Filmskog festivala Herceg Novi i festivala Manaki Brothers iz Severne Makedonije. Ovo je četvrto Zimsko izdanje Mreže festivala Jadranske regije, organizovano sa ciljem veće vidljivosti, dostupnosti i promocije kvalitetnih savremenih ostvarenja regionalne kinematografije.

Program Mreže festivala Jadranske regije realizuje se uz podršku Potprograma MEDIA Programa Kreativne Evrope.