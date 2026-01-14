Slušaj vest

Jedan od najlepših bioskopa u zemlji, u tržnom centru Galeriji u Beogradu, bio je domaćin svečane premijere filma "Saučesnici", koja okuplja ljubitelje domaćeg filma i brojne javne ličnosti. Veliku pažnju izazvali su i bivši supružnici Danica i Lazar Ristovski koji su se na večerašnjoj premijeri prvi put u javnosti sreli nakon razvoda koji je usledio 2022. godine



Danica je crvenim tepihom prošetala u pratnji sina i snaje, dok je Lazar došao sam. Oboje su bili vidno raspoloženi i nisu skidali osmehe sa lica, te se čini da su izrazito zadovoljni novim filmskim projektom na kojem su oboje radili, ali u različitim ulogama, Lazar kao producent, a Danica je imala ulogu u ovom ostvarenju.

Kako je bilo na premijeri pogledajte u galeriji:

Novo ostvarenje Marka Novakovića donosi napetu priču o složenim ljudskim odnosima stavljenim na test u ekstremnim okolnostima. Reč je o psihološko-socijalnoj drami sa elementima trilera u kojoj se idiličan život glavnih junaka Sofije i Branka iz korena menja nakon saobraćajne nesreće. Zahvaljujući Brankovom uticaju u malom gradu, par izbegava posledice, ali krivica i savest počinju da razaraju njihov odnos i pokreću niz neočekivanih događaja.

Glavne uloge tumače Nevena Nerandžić i Radovan Vujović, a u filmu igraju i Anica Dobra, Danica Ristovski, Zoran Cvijanović, Milica Janevski, Zlatan Vidović, Anita Ognjanović i Jovan Belobrković, kao i glumci iz regiona Stojan Matavulj, Hana Japundžić, Sara Klimoska, Faketa Salihbegović Avdagić i Petar Novaković. Producent filma je glumac Lazar Ristovski. Radnja se dešava u Užici gde je sniman 2024. godine.

Crvenim tepihom prošetala je autorska i glumačka ekipa, što je dodatno doprinelo glamuroznoj atmosferi ove večeri. Odmah nakon premijernog prikazivanja, "Saučesnici" kreću u redovnu distribuciju i naći će se na repertoarima bioskopa širom zemlje.