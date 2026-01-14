Slušaj vest

Kratki igrani film „Imaginarni brojevi“ rediteljke i scenaristkinje Jelice Jerinić selektovan je za takmičarski program Generation Kplus u okviru 76. Berlinskog filmskog festivala (Berlinale), koji će se održati od 12. do 22. februara 2026. godine. Ovo je prvi srpski kratki film selektovan za Berlinale nakon osam godina.

Foto: Foto: This and That Productions

Film govori o dvanaestogodišnjoj devojčici Mirni (Maša Radusin) iz sela kod Ćuprije, koja u pratnji svog oca Milana (Goran Bogdan) odlazi na svoje prvo republičko takmičenje u Niš. Ova nepretenciozna „slice-of-life“ priča, smeštena u posttranzicionu Srbiju početkom 2000-ih, fokusira se na brižan i topao odnos oca i ćerke tokom jednog dana, možda poslednjeg koji će provesti zajedno pre nego što im se putevi zauvek razdvoje.

Foto: Ana Ječmenica

Jelica Jerinić, završila je osnovne i master studije dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao i studije režije na Academy of Moving People u Helsinkiju. Režirala je kratke filmove „Pečena patka“, koji je osvojio Specijalno priznanje žirija na 71. Martovskom filmskom festivalu, kao i „Pasji dan“ i „Devojčice koje se šišaju na kratko“.

Foto: Foto: This and That Productions

Glavne uloge tumače nagrađivani glumac Goran Bogdan i mlada Maša Radusin, koja se prvi put pojavljuje pred kamerom, dok u filmu igraju i Milica Trifunović, Milica Janevski i Aleksandar Milojević.

Povodom filma, Jelica Jerinić je izjavila: „Priča Imaginarnih brojeva zasnovana je na ličnim sećanjima na poslednje dane detinjstva, trenutke bliskosti sa roditeljima pred životne rastanke, nervozno iščekivanje takmičenja i atmosferu zapuštenih provincijskih prostora. Pored autobiografskog sloja, za mene je važan i aspekt rodnih uloga: zemlje Zapadnog Balkana imaju nadprosečan broj žena u tehnici i prirodnim naukama, a akademska takmičenja vidim kao jedan od načina da se nauka približi devojčicama.“ Autorski pečat filmu daje direktor fotografije Tomislav Sutlar, uz snažan tim saradnika: koscenaristu Aleksandra Markovića, montažerku Ninu Velnić, kostimografkinju Snežanu Veljković, scenografkinje Draganu Baćović i Anu Ivanišević, maskerku Jovanu Vukosavljević i dizajnera zvuka Ivana Zelića.

Film je realizovan u produkciji This and That Productions iz Beograda (producentkinje Dragana Antić Gaši i Snežana van Houwelingen) i Eclectica iz Zagreba (koproducentkinja Tina Tišljar).

„Imaginarni brojevi“ su razvijani u okviru programa goEast West Talent Lab, Sarajevo Script Station i European Short Pitch, a projekat je predstavljen na OFF Pro Film Market Sarajevo, gde je osvojio nagradu za Najbolji vizuelni potencijal, dodeljenu od strane festivala Braća Manaki. Produkciju filma su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije, Hrvatski audiovizualni centar i MEDIA potprogram Kreativne Evrope.