Slušaj vest

Književnik Branko Janjušević preminuo je danas, 14. januara, u Nikšiću u 83. godini. Biće sahranjen sutra, 15. januara, na Starom gradskom groblju u Nikšiću.

Janjušević će ostati upamćen po svoja tri romana. Prvi, „Ovako“ (1984), ušao je u najuži izbor za NIN-ovu nagradu i izazvao veliku pažnju književne javnosti. Nakon pauze od 35 godina objavio je „Tiranin“, a potom i „Vas je mnogo, a mene je više“.

- Književnost je stigla kući. Ovo je polovina jabuke, a Njegoš je njena druga polovina. Kome je ovo čudno neka polemiše sa mnom, ali treba imati u vidu da sam jedino ja pametniji od mene - kazao je Janjušević povodom romana "Tiranin" (2019).

Branko Janjušević Foto: TelevizijaNiksic/Youtube

Janjušević je svoje postojanje posvetio unutrašnjem svetu i književnosti. Govorio je da je lišio sebe odgovornosti prema realnom svetu kako bi živio u svetu umetnosti, dodajući:

- Ništa što sam nosio u sebi nisam mogao ostaviti a da ga ne artikulišem... Lišio sam se odgovornosti za sebe u svetu realnosti samim tim što sam taj svet napustio zarad sveta umetnosti. Ne osećam nikakavu krivicu što nesam odgovorio obavezama po kojima se drugi obavljaju - govorio je Janjušević.

Uvek je isticao da sebe doživljava kao književnika.

- Pre svega sam pisac i mislim da od kad znam za sebe nisam nameravao da radim ništa drugo osim da pišem, jer mi se čini da se tako približavam suštini onoga što jesam. Govoriti na mestu gde se odaje počast knjizi istovremeno je i lako i teško. Lako je zato što želim da govorim o stvari koja me najviše zanima, a teško zato što sam uhvaćen u zamku okolnosti koje su me dovele ovde, a na koje nisam mogao da utičem. Teško je i zbog toga što je do sada toliko toga napisano o knjizi i mnogo ljudi je pokušavalo da objasni magiju koju knjiga ima u svim kulturama sveta. Poput čoveka koji zamukne kada od njega očekuju da objasni strasti koje mu obuzimaju dušu, i ja bih najradije o knjizi govorio ćutanjem, kako bih se spasio samoće u koju zapadam svaki put kada treba da kažem nešto što rečima ne može da se iskaže - rekao je svojevremeno Janjušević.

Branko Janjušević ostaće zapamćen i kao novinar i komentator koji je pisao za Dugu, Reporter, Intervju, Praktičnu ženu... Nakon povratka u Nikšić, bio je prvi kolumnista "Nikšićkih novina", a u okviru nekadašnjeg Centra za kulturu, urednik časopisa "Spone.

Bio je jedan od osnivača i predsednik Udruženja za unapređenje demokratskih procesa, prve nevladine organizacije u Jugoslaviji, iz koje su nastale sve značajne opozicione stranke u Crnoj Gori.

(Kurir.rs/Dan)