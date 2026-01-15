Slušaj vest

Pozorište na Terazijama će 27. januara proslaviti jubilarno, 150. izvođenje, jednog od najomiljenijih domaćih mjuzikala – „Zona Zamfirova“. Od prve premijere, predstava osvaja publiku kako svojom autentičnom interpretacijom Sremčevog dela, tako i sjajnom glumačkom postavom, koju je filigranski oblikovao reditelj Kokan Mladenović.

Ovaj mjuzikl već godinama niže uspehe: na festivalu „Sterijino pozorje“ 2013. godine osvojio je sedam nagrada, a iste godine na Festivalu komedije u Jagodini čak osam, čime je postao jedna od najnagrađivanijih predstava u istoriji Pozorišta na Terazijama.

Glumac Ivan Bosiljčić, koji tumači ulogu Maneta i za koju je nagrađen Sterijinom nagradom za glumačko ostvarenje, rekao je:

– „Moj Mane je ekstremniji od svih prethodnih interpretacija: zbog ljubavi ide do ivice smrti, temperamentan je i borben do kraja, ali i duboko emotivan. Veoma mi je drago što Pozorište na Terazijama neguje domaći tekst, a 'Zona' pokazuje da se od naše klasike može napraviti vrhunski mjuzikl i stvoriti pravi srpski brend. Predstava je rađena po brodvejskom modelu, ali na našim motivima – i verujem da to nije samo interes jednog čoveka, jednog pozorišta ili beogradske publike, već značajan nacionalni poduhvat.“

Do sada je mjuzikl praćen ovacijama publike, a blizu 80.000 ljudi imalo je priliku da ga pogleda.

Autorski tim i glumačka postava

Autorski tim koji stoji iza uspeha predstave čine:

Kokan Mladenović – reditelj i adaptacija teksta, autor songova

Marko Grubić – kompozitor

Milan Nedeljković – dirigent

Mojca Horvat – koreograf

Marija Kalabić – scenograf

Tatjana Radišić – kostimograf Glumačka postava:

Ivan Bosiljčić / Aleksandar Vučković, Ivana Popović / Milena Živanović, Miloš Đorđević, Dušica Novaković / Tanja Živković, Slobodan Stefanović, Maja Noveljić / Kristina Savić, Vladan Savić, Ivana Knežević, Ana Zdravković, Nataša Balog, Miroljub Turajlija, Milan Antonić, Iva Stefanović, Ivan Zablaćanski, Milan Tubić i Jelena Arsić.

U predstavi učestvuju balet, hor i orkestar Pozorišta na Terazijama, što dodatno doprinosi njenom spektakularnom doživljaju.

