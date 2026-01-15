Slušaj vest

Prvi znaci leta usred zime već se naziru, jer u bioskope širom Srbije uskoro stiže novo ostvarenje reditelja Gvozdena Đurića, osvežavajuća letnja dramedija „Biće novih leta“, inspirisana istinitim događajima.

U tizeru filma „Biće novih leta“, nastalog u saradnji TS Media i produkcijske kuće Adrenalin, otkrivaju se prvi kadrovi koji autentično prikazuju intrigantnu priču o porodičnom letovanju i najavljuju najraniji početak leta do sada.

Glavnu glumačku postavu filma čine Tamara Krcunović, Zlatan Vidović, Anđela Kribl i Mladen Lero, kao članovi porodice Škrbić, čije neobične letnje avanture pomno prate Olga Odanović, Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić i mnogi drugi.

Scenario filma potpisuje Gvozden Đurić, dok je Uroš Tomić ko-scenarista. Njih dvojica, koji su i ranije uspešno sarađivali na televizijskim serijama „Grupa“ i „Kljun“, ujedno su i producenti filma „Biće novih leta“. Izvršne producentkinje su Andrijana Zukić, Mirjana Jovašević i Marija Vićić.

Film Biće novih leta Foto: Matija Tošović i Mila Maksimović

Film „Biće novih leta“ nastao je uz podršku Ministarstva kulture, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“.

Ne propustiteKulturaRasprodata premijera filma "Svadba": Najveća balkanska komedija uskoro u Sava centru
Film Svadba
KulturaNa HBO stiže serija koja je zaludela ceo svet: Šta donosi priča „Vatreni rivali“ koja je bolje ocenjena od "Breaking Bad"
Heated Rivalry
KulturaKad se u jednoj sekundi čitav život okrene naglavačke: Posle Holivuda film "Saučesnici" stiže u bioskope
01 ACCOMPLICES (SAUČESNICI) Nevena Nerandzic i Radovan Vujovic.jpg
KulturaPriča o ljubavi, Bogu, radosti i bolu: Na male ekrane stiže serija "Zvaćeš se Varvara"
Zvaćeš se Varvara_5.png

Bonus video: 

Premijera serije Tvrđava Izvor: Kurir