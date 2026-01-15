Objavljeni prvi kadrovi filma "Biće novih leta": Najuzbudljivije letovanje pre leta
Prvi znaci leta usred zime već se naziru, jer u bioskope širom Srbije uskoro stiže novo ostvarenje reditelja Gvozdena Đurića, osvežavajuća letnja dramedija „Biće novih leta“, inspirisana istinitim događajima.
U tizeru filma „Biće novih leta“, nastalog u saradnji TS Media i produkcijske kuće Adrenalin, otkrivaju se prvi kadrovi koji autentično prikazuju intrigantnu priču o porodičnom letovanju i najavljuju najraniji početak leta do sada.
Glavnu glumačku postavu filma čine Tamara Krcunović, Zlatan Vidović, Anđela Kribl i Mladen Lero, kao članovi porodice Škrbić, čije neobične letnje avanture pomno prate Olga Odanović, Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić i mnogi drugi.
Scenario filma potpisuje Gvozden Đurić, dok je Uroš Tomić ko-scenarista. Njih dvojica, koji su i ranije uspešno sarađivali na televizijskim serijama „Grupa“ i „Kljun“, ujedno su i producenti filma „Biće novih leta“. Izvršne producentkinje su Andrijana Zukić, Mirjana Jovašević i Marija Vićić.
Film „Biće novih leta“ nastao je uz podršku Ministarstva kulture, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“.
