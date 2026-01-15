Vasa Stajkić spasio izvođenje opere: Kako su prvaci Srpskog narodnog pozorišta zaigrali naslovne uloge u "Seviljskom berberinu" u Beogradu
Prvaci opere Srpskog narodnog pozorišta bariton Vasa Stajkić, i tenor Saša Štulić, igraju tokom januara naslovne uloge u operi Seviljski berberin Narodnog pozorišta u Beogradu. Stajkić igra Figara - Seviljskog berberina, a Štulić grofa Almavivu, kom Figaro pomaže da osvoji ljubav svog života.
Stajkić je 10. januara, na dan izvođenja opere, bez muzičke i režijske igrao naslovnu ulogu - berberina Figara, jer se prvak opere Narodnog pozorišta bariton Vladimir Andrić iznenada razboleo i otkazao igranje zbog bolesti. Stajkić će, nakon što je uspešno "uskočio" i spasao predstavu od otkazivanja, na poziv upravnika Narodnog pozorišta Figara pred beogradskom publikom igrati još jednom, 17. januara.
Tenor Saša Štulić pozvan je ranije da igra ulogu grofa Almavive, i najavljen je kao gost Narodnog pozorišta u ovoj predstavi. Tokom januara Štulić će nastupiti u tri izvođenja jedne od najpopularnijih opera Đoakina Rosinija.