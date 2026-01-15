Slušaj vest

Čuveni glumac Žarko Laušević u svojoj četvrtoj knjizi, pod naslovom "Padre, idiote!" (izdavač "Hipatia"), opisuje život na slobodi, nakon četiri godine i sedam meseci provedenih u zatvoru. Sa prethodna tri izdanja: "Godina prođe, dan nikad", "Dnevnik jedne robije" i "Sve prođe, pa i doživotna", publiku je osvojio zapisima o danima provedenim na robiji.

Ovo su odlomci iz knjige "Padre, idiote!"

Glumac se prisetio mračne epizode iz devedesetih

Foto: Zorana Jevtić

- ...Dragan Nikolić Gaga, čuvar, terapeut, brat, učitelj... otac. Bili smo „porodično“ kod Čede-Dede, Gaginog prijatelja koji ima kućicu na Savi. Jeste, to je kućica, mada smo svi uobličili da je zovemo splavom. Samo za ortake, i na njihov nagovor, Čeda je preuredio splav u skromnu kafanu, gde sprema nekoliko odličnih jela.

Dan se gasio kad smo Gaga i ja igrali remi i pili kafu, dok je na drugom kraju dugačkog stola moj pratilac Zoki pričao Cvijeti o svom snu da jednog dana ima veliko imanje i farmu konja. Negde, mir i konje.

- Žare, i šta ćeš sad da radiš? - pita Gaga, tobože analizirajući stanje u igri.

- Šta bi mi ti savetovao?

Žarko Laušević Foto: ATAIMAGES

- Mislim da bi bilo pametno da... dobro razmisliš.

Iza njega silazi veče na Beograd. Stapaju se Beograd i Gaga... Prle, Vlah Alija, Popaj, Urke... svi koje znamo, šarmantni, legendarni, neprevaziđeni. Svi su tu. Svaki kao spomenik u Beogradu. Prle mi namiguje, Urke se šeretski smeje, Popaj je fol nezainteresovan i škilji na jedno oko. Gaga se ne obazire na svoje kibicere...

- Pa, sad će da te jure ku*ve, novinari, biznismeni, lopovi, popovi... to ti pričam, pecaroši. Ako baš prolupaš, pa ‘oćeš da pričaš za novine, ja ću da ti sredim. Za ozbiljne novine, ali rano je mnogo. Mislim... nipošto nemoj da se otvaraš - jedan je od odlomaka iz knjige "Padre, idiote!".

Susret s Cecom i Arkanom Potom opisuje susret sa kontroverznim komandantom Srpske dobrovoljačke garde Željkom Ražnatovićem Arkanom:

- Stadion Obilića, nešto kasnije. Ručamo „dečju radost“ - brdo pohovanih telećih šnicli i pire. Domaćinska atmosfera. Limunada i voda. Pitam Cecu kako je zadovoljna snimanjem „Koštane“ sa Stojanom Stojčićem.

- Aaaa... - dade neki neodređeni komentar.

Rade kao Marko u Nečistoj krvi sa Cecom Ražnatović Foto: Printskrin Daily Motion

Na to Željko dobaci:

- Ma nema ništa od toga!

Gagi je nekako pošlo za rukom da iskamči votku od konobara, ne bi li džentlmenski izbegao pogled sa Cecinog dekoltea. Malo kasnije Željko me izvodi na teren da prošetamo.

- Znaš da me jedan majmun pitao je l’ ovo stadion po onom glumcu Milošu Obiliću? I kako je izgledao Obilić? Ko ti, brate! Moraš to da čuvaš! To smo mi! Srbi! Nije Srbija šaka pirinča da je pozoba svaka vrana koju donese vetar! A? - zagrli me.

Osmehnuh se. Ne osećam se prijatno, mada on sve radi da bude drugačije.

Arkan u fotelji Foto: Youtube Printscreen

- Znaš, puno mojih je tetoviralo tvoju facu na grudi, mišku, jedan i na... - smeje se.

- Bog i Šotra su to tako namestili... - skroman sam, kao da polažem prijemni za Hilandar.

Arkan šutnu jednu od fudbalskih lopti koja mu se našla na putu. Odlete preko ograde stadiona.

Treba malo da se skloniš, sve će to da se zaboravi.

- Ja... ne mogu.

- Šta, ku*ac, ne možeš? - daje znak jednom momku u trenerci da nađe loptu.

- Da zaboravim.

Može, može, sve se zaboravi! Idi, otputuj negde na par godina...

- Nemam ni pasoš još uvek - naglo mi se pripušilo, ali em sam na sportskom objektu, em u društvu poznatog antialkoholičara i protivnika pušenja.

Željko Ražnatović Arkan Foto: REUTERS Ivan Milutinovic

- J*bo pasoš, ‘oćeš to sad da završimo? Tapi? Sad, dok šetamo? - uzima telefon.

Odmahnuh glavom. Pogleda me, a njemu uzvratiti takav pogled nije lako. Ni zdravo. A lep je dan inače, pomislih. Čak i ovakav, bez nikotina.

- Ja ne volim sise! Mislim da ti nisi! Jesam se zajebo, možda?

Slegnuh ramenima, jednako gledajući vedrinu iznad stadiona Obilića. Kad dobro razmislim, ja sad stvarno ne znam da li sam sisa ili maša. Pogotovu kad stojim pred ovim mašom...

žarko Laušević Foto: Nebojša Babić

Pored aut-linije stoji parkiran džip. Iza gola još jedan. U oba ima ljudi. Dotrčava momak u trenerci sa kapije, spasao je onu loptu.

- Evo ti moj broj. Šta god treba! To ti je moj dug, zbog Natalije. Uvek je lepo govorila o tebi. Nisam hteo pred Cecom.

- Hvala ti, Željko!

- I, zaj*bi ove glumce! Gaga je legenda nad legendama, ali svi puše, piju, j*bote. Al’ ti živi svoj život. Niko to drugi neće. Glavu gore! Sad je sve gotovo!

