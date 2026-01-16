Slušaj vest

Tokom više od dve decenije, Jasmin Vardimon je jedna od najzanimljivijih koreografkinja na britanskoj sceni. Sa brojnim nagradama i priznanjima, među kojima je i Orden Britanske monarhije, ova umetnica se nakon 16 godina vraća na Beogradski festival igre, kako bi predstavila svoj novi komad.

Jasmin Vardimon Izvor: Promo

Kako uhvatiti sadašnji trenutak kada on postaje prošlost onog trenutka kada ga primetimo? Ovim paradoksom bavi se delo neverovatne vizuelne snage, koje nosi naziv - „Sada”, dok igrači pokušavaju da zaustave različite verzije trenutka - one prošle i buduće, individualne i zajedničke - u priči koja opisuje svet koji se neprestano menja.

“Majstorsko delo koje dovodi u pitanje ljudsku percepciju. „Sada“ je nešto u šta treba potpuno uroniti i što ne treba propustiti” – navodi kritičar magazina London Theatre.

