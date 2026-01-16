Jasmin Vardimon po drugi put na Beogradskom festivalu igre
Tokom više od dve decenije, Jasmin Vardimon je jedna od najzanimljivijih koreografkinja na britanskoj sceni. Sa brojnim nagradama i priznanjima, među kojima je i Orden Britanske monarhije, ova umetnica se nakon 16 godina vraća na Beogradski festival igre, kako bi predstavila svoj novi komad.
Kako uhvatiti sadašnji trenutak kada on postaje prošlost onog trenutka kada ga primetimo? Ovim paradoksom bavi se delo neverovatne vizuelne snage, koje nosi naziv - „Sada”, dok igrači pokušavaju da zaustave različite verzije trenutka - one prošle i buduće, individualne i zajedničke - u priči koja opisuje svet koji se neprestano menja.
“Majstorsko delo koje dovodi u pitanje ljudsku percepciju. „Sada“ je nešto u šta treba potpuno uroniti i što ne treba propustiti” – navodi kritičar magazina London Theatre.
