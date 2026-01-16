Sedam autora u velikom finalu: Kome se smeši nagrada od 10.000 evra?
Žiri nagrade Beogradski pobednik za najbolji roman objavljen u 2025. godini, u sastavu Predrag Petrović (predsednik), Vesna Trijić, Slađana Ilić, Petar Pijanović i Nataša Anđelković, na sastanku održanom 16. januara u Biblioteci grada Beograda odabrao je sledećih sedam romana u najuži izbor.
U velikom finalu su Laura Barna, "Frau Beta" (Heraedu), Bojan Vasić, "Ulm" (Veseli četvrtak), Vladimir Vujović, "Razgovori s Vješticom" (Sumatra), Bojan Savić Ostojić, "Lusi" (Laguna), Marko Todorović, "Letnjikovac", (Dijak), Enes Halilović, "Bekos" (Laguna) i Vida Crnčević Basara, "Humano preseljenje" (Laguna).
Nagrada Beogradski pobednik, koju je Biblioteka grada Beograda ustanovila 2021. godine, dodeljuje se za najbolji roman napisan na srpskom jeziku (prvo izdanje) u prethodnoj godini. Priznanje se sastoji od statue Beogradskog pobednika, koja je rad akademskog vajara Zorana Kuzmanovića, diplome i novčanog iznosa od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Dobitnik nagrade može biti samo jedno lice i može se dobiti samo jednom. Književnica i scenaristkinja Sanja Savić Milosavljević je prošle godine bila prva žena dobitnik priznanja Beogradski pobednik za roman "Martin udio" (Bedem knjige/ Laguna).