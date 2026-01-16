Najbolje rangirane srpske serije na IMDb-u: Nikad ne biste pogodili koja dominira na listi, a svi smo je voleli
Srpske serije odavno nisu samo "naše", već su naslovi koje publika širom sveta komentariše, ocenjuje i preporučuje. Pogledali smo IMDb liste i izdvojili najbolje ocenjene serije iz Srbije koje ne idu ispod ocene 8.3, dodajući i zanimljive podatke o svakoj od njih.
1. Crni Gruja – 8.3
Ova satirična serija smešta nas u komične situacije iz života Gruje i njegovih sugrađana, oslikavajući balkanske običaje i svakodnevne probleme sa humornom dozom ironije. Publika je oduševljena zbog karakterističnog humora i nezaboravnih likova.
2. Bolji život – 8.5
"Bolji život" je klasik koji je osamdesetih i devedesetih godina pratio generacije gledalaca. Prati život porodice Popadić u Beogradu, njihove svakodnevne borbe i ljubavne zaplete. Glumci poput Mihaila Bihalija i Milene Dravić ostavili su neizbrisiv trag u srpskoj televizijskoj istoriji.
3. Otpisani – 8.6
Ova serija, smeštena u period Drugog svetskog rata, prati grupu partizana u okupiranom Beogradu. Akcija, napetost i patriotizam spojeni su sa izuzetnom glumačkom postavom. Kultni status serije čini je nezaobilaznim delom srpske televizijske ponude.
4. Vuk Karadžić – 8.7
Biografska serija o životu i radu reformatora srpskog jezika i pravopisa, Vuka Karadžića. Serija je obrazovna i inspirativna, a odlična gluma i scenografija čine je privlačnom i mlađim i starijim generacijama.
5. Ljubav na seoski način – 8.8
Ova šarmantna komedija prikazuje ljubavne zgode i nezgode u jednom seoskom kraju. Gledaoci vole autentične likove i toplinu priče koja istovremeno zabavlja i budi nostalgiju za životom izvan grada.
6. Sivi dom – 8.8
Ova serija kombinuje humor i dramu kroz priče o pacijentima i osoblju bolnice, a publika je posebno zavolela zbog autentičnih karaktera i sjajnog ritma priče.
7. Grlom u jagode – 8.9
"Grlom u jagode" je nostalgična serija koja prati mladost kroz devedesete, sa fokusom na prve ljubavi, prijateljstva i životne izazove. Autentične scene Beograda i prepoznatljiv humor čine je kultnom.
8. Kamiondžije – 8.9
Ova humoristička serija prati avanture dvojice kamiondžija na putevima Jugoslavije. Likovi, gegovi i situacije iz svakodnevnog života, uz humor i malo nostalgije, osvojili su srca publike.
9. Priče iz radionice – 8.9
Serija koja kroz jednostavne, ali dirljive priče radnika u radionici istražuje ljudske sudbine, prijateljstvo i male životne radosti. Prava poslastica za one koji vole emotivne, ali tople priče.
10. Vruć vetar – 9.0
Komediografski klasik koji je osvojio publiku svojim nezaboravnim likovima i urnebesnim situacijama. Radnja prati glavnog junaka i njegove avanture u beogradskim kvartovima, a humor je univerzalan i i dalje aktuelan.
11. Vratiće se rode – 9.1
Ova moderna serija donosi miks ljubavi, intrige i kriminala. Priča prati živote prijatelja koji se vraćaju u Beograd nakon godina provedenih u inostranstvu. Serija je hvaljena zbog napete radnje i autentičnih likova.
12. Otvorena vrata – 9.2
Neupitni kralj srpske televizije, "Otvorena vrata", kombinuje komediju i socijalnu satiru kroz priče iz jedne tipične beogradske zgrade. Likovi, dijalozi i humor učinili su je serijom koju publika pamti i danas.
Urnebesan prevod: Policajac s Petlovog brda
Iako nije među najbolje ocenjenim serijama (IMDb 6.8), ne možemo a da ne spomenemo kultni naslov "Policajac s Petlovog brda". Na engleski je preveden kao "The Policeman from the Cock's Hill", što je izazvalo salve smeha zbog bukvalnog značenja – očigledna jezička zabuna koja je nasmejala i domaću i međunarodnu publiku.
