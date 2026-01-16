Slušaj vest

Srpske serije odavno nisu samo "naše", već su naslovi koje publika širom sveta komentariše, ocenjuje i preporučuje. Pogledali smo IMDb liste i izdvojili najbolje ocenjene serije iz Srbije koje ne idu ispod ocene 8.3, dodajući i zanimljive podatke o svakoj od njih.

Marinko Madžgalj i Boris Milivojević u seriji Crni gruja i kamen mudrosti Foto: Printscreen/YOTUUBE

Ova satirična serija smešta nas u komične situacije iz života Gruje i njegovih sugrađana, oslikavajući balkanske običaje i svakodnevne probleme sa humornom dozom ironije. Publika je oduševljena zbog karakterističnog humora i nezaboravnih likova.

2. Bolji život – 8.5

1/14 Vidi galeriju Bolji život Foto: Youtube printscreen, Youtube VHS Doktor, Printscreen/Instagram/ FilmskiAlmanah

"Bolji život" je klasik koji je osamdesetih i devedesetih godina pratio generacije gledalaca. Prati život porodice Popadić u Beogradu, njihove svakodnevne borbe i ljubavne zaplete. Glumci poput Mihaila Bihalija i Milene Dravić ostavili su neizbrisiv trag u srpskoj televizijskoj istoriji.

1/9 Vidi galeriju Slike iz serije "Otpisani" Foto: Printskrin, Printscreen/Youtube

Ova serija, smeštena u period Drugog svetskog rata, prati grupu partizana u okupiranom Beogradu. Akcija, napetost i patriotizam spojeni su sa izuzetnom glumačkom postavom. Kultni status serije čini je nezaobilaznim delom srpske televizijske ponude.

4. Vuk Karadžić – 8.7

Foto: Printscreen

Biografska serija o životu i radu reformatora srpskog jezika i pravopisa, Vuka Karadžića. Serija je obrazovna i inspirativna, a odlična gluma i scenografija čine je privlačnom i mlađim i starijim generacijama.

Ljubav na seoski način Foto: Printscreen/Youtube

Ova šarmantna komedija prikazuje ljubavne zgode i nezgode u jednom seoskom kraju. Gledaoci vole autentične likove i toplinu priče koja istovremeno zabavlja i budi nostalgiju za životom izvan grada.

1/6 Vidi galeriju Slike iz serije "Sivi dom" Foto: RTS, Printscreen

Ova serija kombinuje humor i dramu kroz priče o pacijentima i osoblju bolnice, a publika je posebno zavolela zbog autentičnih karaktera i sjajnog ritma priče.

7. Grlom u jagode – 8.9

1/5 Vidi galeriju Serija "Grlom u jagode" Foto: printscreen/youtube/Milos Dakovic

"Grlom u jagode" je nostalgična serija koja prati mladost kroz devedesete, sa fokusom na prve ljubavi, prijateljstva i životne izazove. Autentične scene Beograda i prepoznatljiv humor čine je kultnom.

1/6 Vidi galeriju Serija Kamiondžije Foto: Jugoslovenska Kinoteka, Printscreen

Ova humoristička serija prati avanture dvojice kamiondžija na putevima Jugoslavije. Likovi, gegovi i situacije iz svakodnevnog života, uz humor i malo nostalgije, osvojili su srca publike.

Zoran Radmilović Foto: Printskrin

Serija koja kroz jednostavne, ali dirljive priče radnika u radionici istražuje ljudske sudbine, prijateljstvo i male životne radosti. Prava poslastica za one koji vole emotivne, ali tople priče.

1/11 Vidi galeriju Ljubiša Samardžić u seriji Vruć vetar Foto: Printscreen Youtube / Joca, Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube

Komediografski klasik koji je osvojio publiku svojim nezaboravnim likovima i urnebesnim situacijama. Radnja prati glavnog junaka i njegove avanture u beogradskim kvartovima, a humor je univerzalan i i dalje aktuelan.

1/7 Vidi galeriju OVO JE SELO U KOME SU SNIMANE "VRATIĆE SE RODE": Baranda petnaest godina kasnije izgleda drugačije, a ovaj DETALJ SU SVI ČEKALI Foto: Kurir

Ova moderna serija donosi miks ljubavi, intrige i kriminala. Priča prati živote prijatelja koji se vraćaju u Beograd nakon godina provedenih u inostranstvu. Serija je hvaljena zbog napete radnje i autentičnih likova.

Vesna Trivalić kao Cakana u seriji Otvorena vrata Foto: Printscreen/Youtube

Neupitni kralj srpske televizije, "Otvorena vrata", kombinuje komediju i socijalnu satiru kroz priče iz jedne tipične beogradske zgrade. Likovi, dijalozi i humor učinili su je serijom koju publika pamti i danas.

Urnebesan prevod: Policajac s Petlovog brda

Ljubiša Samardžić - uloge Foto: Printscreen

Iako nije među najbolje ocenjenim serijama (IMDb 6.8), ne možemo a da ne spomenemo kultni naslov "Policajac s Petlovog brda". Na engleski je preveden kao "The Policeman from the Cock's Hill", što je izazvalo salve smeha zbog bukvalnog značenja – očigledna jezička zabuna koja je nasmejala i domaću i međunarodnu publiku.

