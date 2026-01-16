Slušaj vest

Dobitnice Nagrade "Predrag Peđa Tomanović" za najbolju ulogu u 2025. godini i za najbolju studentkinju glume na Akademiji umetnosti u protekloj školskoj godini su Ivana Pančić Dobrodolac, za ulogu u predstavi Centrifugalni igrač Todora Manojlovića, u režiji Juga Đorđevića i Maja Jelić, za postignut izvanredan uspeh na master studijama glume, saopšteno je danas na konferenciji za medije u Srpskom narodnom pozorištu.



Žiri u sastavu Valentin Vencel, glumac i predsednik žirija, Nataša Gvozdenović, pozorišni kritičar i novinar, Predrag Štrbac, reditelj drame SNP, doneo je odluku da se nagrada "Predrag Peđa Tomanović" za 2025. godinu dodeli Ivani Pančić Dobrodolac za ulogu u predstavi Centrifugalni igrač Todora Manojlovića, u režiji Juga Đorđevića.

Ivana Pančić Dobrodolac Foto: Arhiva SNP



U svom saopštenju žiri je naveo da: "U ulozi Liliane, Ivana Pančić Dobrodolac ostvarila je slojevitu i psihološki ubedljivu kreaciju koja gotovo fizički ocrtava unutrašnji konflikt njene junakinje koji se odvija na granici između privilegije i težnje za slobodom, između društvenih očekivanja i ličnog izbora. Njena Liliana nije površna ni stereotipna figura, ona je kroz nijansiranu glumačku igru lik učinila kompleksnim, inteligentnim i emotivno dostupnim, ostavljajući snažan utisak u najdelikatnijim trenucima predstave".

Maja Jelić Foto: Danijel Rauski



Nagradu za najboljeg studenta master studija glume, na predlog Akademije umetnosti Novi Sad, dobila je svršena studentkinja Maja Jelić, sa prosekom 9,05 na master studijama glume. Maja Jelić završila je studije u klasi Borisa Isakovića.



U ime Zadužbine Predrag Peđa Tomanović obratila se Helena Mihić, sestra Predraga Tomanovića koja je podelila da je velika radost što već trideset i drugu godinu Zadužbina može da podrži mlade ljude, glumce, i što na taj način i dalje živi lik i delo prerano preminulog Predraga Tomanovića.