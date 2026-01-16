Slušaj vest



Ljubitelji vrhunske televizije imaju razloga za slavlje jer HBO Maks u prvu polovinu 2026. ulazi donoseći tri naslova koja će sigurno biti veliki hitovi i glavna tema na društvenim mrežama. Od zmajeva (ili njihovog odsustva) do ledenih dvorana i mračnog podzemlja, evo šta nas čeka u serijama.

Vitez sedam kraljevstava (19. januar)

Već ove nedelje vraćamo se u Vesteros, ali zaboravite na epske bitke zmajeva. Smeštena vek pre "Igre prestola", ova serija donosi intimniju priču. Prati sera Dankana Visokog (Dunk) i njegovog štitonošu Ega (budući kralj Egon V). Kritičari je već opisuju kao "drugarsku komediju" u oklopu, koja nudi toplinu i humor kakav nismo navikli da vidimo u svetu Džordža R. R. Martina.

Vatreni rivali (23. januar)

Samo nekoliko dana kasnije stiže ekranizacija globalnog književnog fenomena "Heated Rivalry". Priča prati dve hokejaške superzvezde Šejna Holandera i Ilju Rozanova, čije decenijsko rivalstvo na ledu krije strastvenu, tajnu romansu van njega. Očekujte mnogo tenzije, vrhunsku produkciju i hemiju koja će, kako naslov kaže, zapaliti ekrane. Ovo je HBO veliki adut za publiku željnu kompleksnih i savremenih ljubavnih priča.

Euforija: Sezona 3 (13. april)

Nakon četiri duge godine Zendeja se vraća kao Ru Benet. Nova sezona donosi presudni vremenski skok od pet godina. Srednja škola je prošlost; likovi su sada u ranim dvadesetim, a ton serije prelazi u film noar. Ru se bori s dugovima narko-kartelu dok trejleri nagoveštavaju mračniji, odrasliji svet gde su posledice mnogo fatalnije. Kreator Sem Levinson obećava sezonu koja redefiniše žanr.

HBO je bacio rukavicu u lice konkurenciji - 2026. će biti godina teških izbora pred malim ekranima. Za fanove "Igre prestola" na leto stiže i "Kuća zmaja 3" i objava datuma premijere serije "Hari Poter".