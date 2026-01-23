Slušaj vest

Gusle su vekovima kolevka srpske kulture i istorije, ali su guslari postali prava retkost. Ipak, Bojana Peković ovu tradiciju od malih nogu čuva i razvija.

- Bila sam jako mala, ne znam tačan momenat kada sma počela da sviram jer sam se rodila u porodici gde je otac tradicionalni guslar i uz njega sam počela sve to da osećam. Epska kultura je nešto što je učinilo celo moje detinjstvo maštovitim. Uz oca sam usavršavala tu jednu žicu, jednu strunu - kaže ova mlada guslarka.

Ova mlada devojka čuva vekovima dugu tradiciju: Bojana Peković zasvirala gusle u studiju Kurira

Ona kaže da je uz gusle preko 24 godine, a iz godine u godinu sve više ih oseća:

- Gusle su vekovima prisutne na našem prostoru i prenose uspomene i sećanja naših starih, sećanja života. Kada nije bilo pismenosti, gusle su bile škola. Gde nije bilo sveštenika bile su u prvoj liniji duhovnosti, tako da su zaista sačuvale naš mentalitet.

Peković dodaje da joj ljudi neprestano prilaze kako bi joj preneli svoje utiske, što i jeste njena misija zbog koje vežba i razvija svoj talenat.

- Savremeno doba pruža mnogo lepih mogućnosti i ja volim moderne stvari i budućnost, tako da mi jeste inspiracija savremeno doba. Ipak, izazov je da gusle budu i u obrazovanju i damo im platformu kao što ostale zemlje Evrope daju svojim nacionalnim instrumentima. Gusle su i zaštićene UNESCO nematerijalnim kulturnim nasleđem sveta - dodaje ona.

Peković kaže da su gusle zahtevan instrument koji prenosi prave vrednosti kroz narodno i porodično sabranje, a kaže da je inspirisana i elektronikom:

- Prošle godine sam napravila veliki dečiji projekat "Mini gusle" posvećen deci i mamama, napravila sam guslarske uspavanke i program za rano upoznavanje dece sa guslama, kao na mom primeru, od bebe do pete ili šeste godine - kaže ona.

