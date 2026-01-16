Slušaj vest

Komad „Majstor i Margarita“ studenata Katedre za glumu u klasi profesorke Marije Milenković osvojila je Grand Pri nagradu na prestižnom VGIK Festivalu u Moskvi konačno se igra u Beogradu. Radionica Integracije vam u četvrtak, 22. i petak 23. januara sa početkom u 19 časova predstavlja darovite i hrabre mlade glumce.

Foto: Fakultet dramskih umetnosti

Predstava je realizovana kao završni ispit iz glume 2024. i predstavlja snažan umetnički manifest jedne generacije mladih glumaca. Adaptaciju romana potpisuju Marija Milenković i Tara Mitrović, koje su se u svom radu oslonile na očuvanje Bulgakovljeve vizije i ključnih poruka dela, kao i na složenu strukturu romana pisanog na tri nivoa – moskovsku svakodnevicu, Jerušalajim u I veku i mističnu, onostranu ravan večnosti.

Devetoro mladih glumaca - Anđela Kribl, Nađa Dulić, Natalija Stepanović, Nevena Mihailović, Andrej Nježić, Danilo Milovanović, Ognjen Malušić, Petar Petrović i Radosav Janjić - tumače više od trideset likova, u dinamičnoj i vrtoglavoj scenskoj igri koja publici postavlja univerzalno pitanje: šta može da spasi čoveka u brutalnoj stvarnosti u kojoj živi?

"Sve će biti onako kako treba da bude, na tome počiva svet" – Mihail Bulgakov

1/6 Vidi galeriju Predstava Majstor i Margarita Foto: Fakultet dramskih umetnosti

Predstava se bavi temama besmrtnosti stvaralaštva, slobode duha, savesti, straha i kukavičluka, kao i relativnosti svake zemaljske vlasti. Posebno mesto zauzima lik Margarite, kroz koji se ističe poruka da je milosrđe iznad pravde, a da je ljubav jedina istinska snaga koja može „pobediti sistem“ – ne silom, već dobrotom.

Umetničkim i poetskim jezikom vodi publiku kroz Bulgakovljev monumentalni svet, podsećajući da svetlost podrazumeva neprestano kretanje i duhovni rast, i da jedino nesebična, verna i istinita ljubav ima trajnu vrednost.

Predstava „Majstor i Margarita“ potvrđuje snagu i talenat ovih mladih umetnika i večnu aktuelnost velikih književnih dela u savremenom pozorišnom izrazu, ostavljajući snažan utisak i prostor za duboko lično promišljanje. U Moskvi glumac Ognjen Malušić nagrađen je za najbolju mušku ulogu (Voland), a Andrej Nježić dobio je poziv da radi novu verziju ovog klasika u Narodnom pozorištu u Beogradu.