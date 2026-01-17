Slušaj vest

Dirigent Zubin Mehta, slavni pijanista Lang Lang i Beogradska filharmonijaodržali su koncert koji će ostati upisan zlatnim slovima u istoriji svetske muzike,16. januara u Mumbaju. U veličanstvenoj i izuzetno emotivnoj završnici slavlja povodom 90. rođendana velikog maestra, nastup jednog od najvećih pijanista našeg vremena zajedno sa filharmonijskim orkestrom pod Mehtinom palicom, označio je trijumfalno zatvaranje proslave značajnog jubileja.

Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Iz srca Mumbaja, ceo svet je bio okupljen u Nacionalnom centru za izvođačku umetnost da slavi velikog Mehtu. Stajaće ovacije su ga pozdravile na samom početku koncerta, a već prvi taktovi Mocartove uvertire iz opere „Don Đovani“ najavili su posebno koncertno iskustvo.

Beogradska filharmonija je dobila privilegiju da prvi put nastupi sa superstarom Lang Langom, a spoj globalne pijanističke ikone sa orkestrom koji donosi svežu energiju, rezultiralo je interpretacijom koja će se dugo pamtiti. Lang Langovo vanserijsko izvođenje Betovenovog koncerta broj 5 „Emperor“, diglo je salu na noge već tokom poslednjih taktova, a ovacije publike mu dugo nisu dale da ode sa scene.

Maestro Zubin Mehta, slavni pijanista Lang Lang i Beogradska filharmonija u Indiji

Maestro Zubin Mehta, slavni pijanista Lang Lang i Beogradska filharmonija u Indiji
Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Svojom harizmom, briljantnom i neuporedivom interpretacijom, Lang Lang je potvrdio zašto važi za umetnika koji pomera granice klasične muzike. Oduševljen stilom, zvukom i energijom Beogradske filharmonije, uoči zajedničkog nastupa, slavni pijanista je izjavio:

„Veoma sam uzbuđen da sviram sa Beogradskom filharmonijom, na ovu priliku sam čekao veoma dugo. Iako smo jednom bili baš blizu, i to u Klivlendu kada smo imali koncerte jedni iza drugih, napokon smo zajedno okupljeni sa Zubinom Mehtom, na koncertu povodom njegovog 90. rođendana“.

Da je dostojna najvećih svetskih podijuma, Beogradska filharmonija je dokazala u Mehtinim sigurnim i preciznim rukama tokom izvođenja Sedme Betovenove simfonije koje je publika, često sa suzama u očima, pratila bez daha. U eksplozijiji aplauza, ovacija i skandiranja publike, filharmoničari su na kraju i ovog koncerta svom voljenom Mehti odsvirali rođendansku pesmu koja je krunisala dirljiv i izuzetno emotivan događaj.

Slavlje 90 godina Maestra Zubina Mehte zatvoreno je uz puno ljubavi i u znaku veličine, večnosti i trijumfa umetnosti. Ostavljajući neizbrisiv trag u sećanju publike, oba koncerta u Mumbaju potvrdila su da Mehtino umeće nadilazi epohe i traje zauvek.

