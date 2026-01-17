Slušaj vest

Nova serija "Zvaćeš se Varvara"emituje se od 10. januara na Superstar kanalu. Nove epizode publiku čekaju ovog vikenda od 21 čas. Ovo ostvarenje, u produkciji "TS medije" i "Zilion filma", donosi priču o potrazi za srećom kroz sudbine likova bez klasičnog glavnog junaka - svi su jednaki, a Varvara je prva među njima. Premijerno prikazivanje oduševilo je publiku, a tek nakon treće epizode počinju da se otkrivaju mnoge tajne.

Zvaćeš se Varvara Foto: Zillion Film, Promo



Neopisiva patnja koju je proživela u ranim godinama navela je mladu Milenu da u manastiru traži spas i utehu, ne usuđujući se ni da sanja o sreći. Kada Bog odluči da joj pomogne, daje joj novo ime - Varvara, kao štit od prošlih rana i novih uvreda. Ipak, ni tada njen nemir ne jenjava - svaki korak za Milenu predstavlja borbu sa senkama prošlosti i čežnju za mirom.



Sudbine ostalih glavnih likova, poput Filipa, Sanje, Vladimira i Isidora, takođe su odraz njihove nesreće i težnje da je prevaziđu, iako se ponekad čini da je to nemoguće.

Foto: Promo



Najdublje emocije, strahove i neostvarene želje junaka na ekranu oživljavaju popularni glumci: Ljubiša Milišić, Čubrilo Čupić, Danica Ristovski, Una Lučić, Anita Ognjanović, Katarina Marković, Andrija Kuzmanović i Nikola Pejaković. Režiser Dejan Zečević majstorski vodi priču kroz lavirinte ljudske duše, dok scenario Miloša Radovića otkriva suptilne nijanse borbe za sreću i smisao.

Serija "Zvaćeš se Varvara" spaja dramu, melodramu, triler, fantastiku, apsurd, horor i komediju u jedinstvenu atmosferu, uranjajući gledaoce u vrtlog osećanja i odnosa, gde se granice između svetla i tame, radosti i bola, neprestano preispituju.

Kao lider u oblasti produkcije igranog sadržaja, "TS medija" ovim projektom nastavlja da pomera granice domaće kinematografije i donosi priču koja će osvojiti srca ljubitelja iskrenih, emotivnih i neuobičajenih priča i likova.