Danas je u Beču, u prostorijama Zajednice srpskih klubova u Beču, povodom obeležavanja 120 godina postojanja Udruženja književnika Srbije, održano književno veče posvećeno plodnom četiridecenijskom stvaralaštvu Miloša Jankovića, predsednika UKS.

Foto: Zajednica srpskih klubova u Beču

Poetski bogat program organizovalo je Austrijsko-srpsko kulturno društvo "Vilhelmina Mina Karadžić", što je bila jedinstvena prilika da se Janković predstavi svojom višestruko nagrađivanim stvaralaštvom. Iza njega je više od sto objavljenih knjiga što ga svrstava među najplodonosnije pesnike u međunarodnim okvirima.

U programu su učestvovali Miloš Janković i prof. Svetlana Matić, predsednica ASKD "Vilhelmina Mina Karadžić".

