Književnik Komnen Bećirović preminuo je 16. januara, saopšteno je iz Mitropolije crnogorsko-primorske. Bio je istaknuta ličnost srpske kulturne i društvene scene, pesnik, publicista i hroničar nacionalne istorije i identiteta.

"Komnen Bećirović bio je poznat kao čovek snažne reči i jasnog stava, koji je svojim književnim i javnim delovanjem ostavio dubok trag, posebno u oblasti očuvanja istorijskog pamćenja, kulture i duhovnih vrednosti srpskog naroda, sa posebnim akcentom na očuvanju kosovskog i Njegoševog zaveta", naveli su iz Mitropolije.

Komnen Bećirović se rodio 5. aprila 1936. godine u Ljevištu u Gornjoj Morači. Diplomirao je svetsku književnost na Univerzitetu u Beogradu 1956. godine. Nastavio karijeru kao publicista, bio je aktivan u iseljeništvu, bio je saradnik uglednih evropskih i svetskih medija.

"I osnivač časopisa „Balkans-Infos“ u Francuskoj. Bio je član Udruženja novinara Švajcarske i Udruženja međunarodne štampe u Francuskoj, te dopisnik značajnih evropskih listova. Za nesebičnu ljubav prema svojoj Svetoj Crkvi odlikovan je, od strane Svetog Sinoda Srpske pravoslavne crkve, a na predlog blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, Ordenom Svetog Petra Cetinjskog za doprinos u očuvanju kosovskog zavjeta i odbrani Njegoševe kapele. Orden mu je uručio Mitropolit Amfilohije 28. avgusta 2016. godine", navedeno je.

(Kurir.rs/Telegraf)