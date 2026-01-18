Slušaj vest

U berlinskom Domu svetskih kultura (Haus der Kulturen der Welt), pred blizu hiljadu filmskih profesionalaca, u subotu veče održana je 38. svečana ceremonija dodeleEvropskih filmskih nagrada (EFA). Prestižno priznanje, često nazivano "evropskim Oskarom", ove godine je apsolutno proteklo u znaku filma "Sentimentalna vrednost". Ovo ostvarenje proglašeno je za najbolji evropski film, a njegov autor Joakim Trir poneo je titulu najboljeg reditelja. "Sentimentalna vrednost" dominirala je u većini glavnih kategorija, uključujući priznanja za scenario i najbolju muziku, koju potpisuje Hanija Rani. Primajući nagradu, norveški reditelj je istakao važnost bioskopa kao mesta kolektivne emocije.

Joakim Trir Foto: CLEMENS BILAN/EPA



- Umetnost je najsnažnije sredstvo za stvaranje empatije. U tami bioskopske dvorane, okruženi nepoznatim ljudima, delimo smeh i suze. Ovo je moj apel da sačuvamo bioskope, jer smo upravo tamo naučili šta znači biti čovek - rekao je Trir. Glumačke nagrade

Dominaciju ovog filma potvrdile su i nagrade u glumačkim kategorijama. Legendarni Stelan Skarsgord, koji je prošle godine bio gost Sarajevo film festivala, proglašen je za najboljeg evropskog glumca. U svom prepoznatljivom duhovitom stilu, Skarsgord je prokomentarisao pobedu:

- U publici je toliko mojih prijatelja koje znam decenijama i očigledno su glasali za mene. Ipak, hvala vam od srca.

Stelan Skarsgard Foto: CHRIS TORRES/EPA



Priznanje za najbolju evropsku glumicu pripalo je njegovoj koleginici iz filma Renate Rejnsve. Ona je uputila emotivne reči reditelju:

- Joakime, tvoji filmovi su od neprocenjivog značaja. Način na koji istražuješ naše unutrašnje konflikte i ono nevidljivo u nama, bilo je transformišuće iskustvo za mene tokom svih ovih godina zajedničkog rada.

Za scenario su nagrađeni dugogodišnji saradnici Eskil Vogt i Joakim Trir.

Legende i novi talenti

Nagrada za evropsko životno delo uručena je ikoni filma, norveškoj glumici Liv Ulman.



- Ponosna sam što sam deo filmskog sveta. Nekad su ljudi klesali priče u kamen da bi ostale zapamćene, a mi danas to činimo putem pokretnih slika - izjavila je Ulmanova.

S druge strane, priznanje za evropsko dostignuće u svetskoj kinematografiji dobila je italijanska rediteljka Aliče Rorvaher, koja je svoj uspeh posvetila celokupnoj filmskoj zajednici. U ostalim kategorijama, najboljim dugometražnim animiranim filmom proglašen je "Arco" Uga Bjanvenua, dok je nagradu za kratki film odnelo ostvarenje "City of Poets" rediteljke Sare Rajaei. Nagradu mlade publike osvojio je film "Siblings" Grete Skarano, a priznanje Evropsko otkriće (FIPRESCI) dodeljeno je Lauri Kareiri za film "On Falling".

Igor Bezinović i Vanja Jambrović Foto: CLEMENS BILAN/EPA







Uspeh komšija

Veliki uspeh za kinematografiju regiona predstavlja nagrada za najbolji evropski dokumentarni film, koja je pripala ostvarenju "Fiume o morte!" reditelja Igora Bezinovića. Nagradu su preuzeli Bezinović i producentkinja Vanja Jambrović. Ovaj film na inovativan način obrađuje istorijsku epizodu Rijeke, gde građani kroz reinterpretaciju oživljavaju priču o šesnaestomesečnoj okupaciji grada 1919. godine, pod vođstvom italijanskog pesnika i vojnika Gabrijela D'Anuncija. Bezinović je već pokupio nekoliko nagrada i u Srbiji.

Scena iz filma Fiume o morte! Foto: Promo



Ovogodišnja ceremonija, za koju je bilo nominovano ukupno 88 ostvarenja u 22 kategorije, istakla se naglašenim umetničkim konceptom. Za vizuelni identitet i režiju događaja bili su zaduženi irsko-škotski reditelj Mark Kazins, nemačka kompozitorka Daša Dauenhauer i scenski reditelj Robert Leniger. Među zvanicama na crvenom tepihu našla su se neka od najvećih imena svetskog filma, uključujući Žilijet Binoš, Vima Vendersa, Agnješku Holand i Džafara Panahija.

