Slušaj vest

Milka Canić bila je lektor i supervizor kviza "Slagalica", a čitava nacija pamti njeno čuveno "dobro veče". Milka je preminula 19. oktobra 2016. godine, a malo ko zna da je njen sestrić naš poznati glumac.

U pitanju je Ivan Đorđević kog publika najbolje pamti po ulogama u serijama "Ubice mog oca", "Južni vetar", "Čizmaši", "Pet", "Koreni", "Šifra Despot", "Istine i laži" i drugim.

U galeriji pogledajte fotografije Milke Canić:

1/6 Vidi galeriju Milka Canić Foto: Nemanja Pančić, Printscreen

Ivan je jednom prilikom na Instagramu objavio fotografiju na kojoj je sa svojom tetkom Milkom Canić, a neki su čak u komentarima pisali i da njih dvoje liče.

I Ivanov otac je takođe glumac, Dragan Đorđević.

Milka Canić bila je tetka glumca Ivana Đorđevića Foto: Instagram

Milka Canić o svom detinjstvu

Bila je odličan sportista, a omiljeni su joj bili tenis, košarka i rukomet. U školi je uvek bila odličan đak, a srpski jezik je obožavala.

Ivan Đorđević Foto: ATA images

"Ja sam mnogo rano počela da čitam, čak sam rano počela i da pišem, ali taj moj dar za koji je još moj profesor iz Šeste beogradse gimnazije, Teodor Opalić, tvrdio da postoji, nisam razvila. Veoma rano, u devetnaestoj godini, udala sam se i neki lepši motivi, život i okolnosti su me odveli na drugu stranu", govorila je.

Kao mala želela je da postane i pevačica i slikarka i astronaut, ali ju je život odveo na drugu stranu. Na televiziju je došla sasvim spontano, nikada nije ni slutila kao mala da će se naći na malim ekranima.

Video: Šok u kvizu Slagalica