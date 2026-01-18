Veliko interesovanje za mjuzikl "Don Žuan": Spektakl u Sava centru, a na sceni 60 izvođača i 11 pevača
Legendarni mjuzikl “Don Žuan” francuskog kompozitora Feliksa Greja biće izveden 24. i 25. januara 2026. godine u Beogradu u Sava centru u četiri termina (matine u 15.00 i večernji termin u 20.00). Sva izvođenja biće titlovana na srpski jezik. Za ovaj muzičko-scenski spektakl vlada veliko interesovanje, za večernji termin 24. januara ostalo je vrlo malo ulaznica.
Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs. Ovo je najnovija verzija spektakularnog mjuzikla, koja će premijerno biti predstavljena u Evropi upravo u Srbiji. U mjuziklu učestvuje više 60 izvođača, uključujući 15 plesača, 11 pevača i 2 flamenko muzičara. Feliks Grej je napisao muziku i libreto za “Don Žuana” 2003. godine, odlučivši se za slobodnu adaptaciju Molijerove klasične priče. Nakon pandemije, najnovija verzija mjuzikla je uspešno izvedena u Kini, Južnoj Koreji i Kanadi. Glavne uloge tumače Đan Marko Skijareti (Don Žuan) i Leticija Karer (Maria).
Autor mjuzikla “Don Žuan”, Feliks Grej, izjavio je:
“Ovo je veoma slobodna adaptacija. Radnja počinje na isti način kao kod klasika, ali se razlikuje od Molijerovog teksta. Za kreiranje ovog mjuzikla koristio sam i Mocartovu operu “Seviljski berberin” i delo “Seviljski zavodnik i kameni gost” Tirsa de Moline, španskog autora iz XVII veka, koji je i stvorio lik Don Žuana. U našoj priči prikazujemo novo lice Don Žuana, možda osetljivije nego što su ga predstavljali drugi autori. Iako je osvajač ženskih srca, on je ipak ranjiv. U ovom mjuziklu ima dosta dvoboja koje su osmislili koreografi. Tome su, naravno, dodati i specijalni efekti koji naglašavaju fantastičnu i natprirodnu dimenziju događaja. Koreografija je španska, sa mnogo elemenata flamenka. Plesači nose svu gracioznost tog umetničkog izraza u svojoj duši i svakim pokretom na sceni.”
Ovaj mjuzikl je doživeo ogroman uspeh u Francuskoj i Južnoj Koreji, dok su u Kanadi izvođači doživeli pravi trijumf. U Montrealu, Kvebeku, Šerbruku i Otavi, ukupno je izvedeno 200 predstava pred 350.000 gledalaca. Pored toga, prodato je 300.000 albuma sa muzikom iz “Don Žuana”. Pesme „Fun“ i „Women“ bile su na vrhu kanadskih top-lista nekoliko nedelja, a Žil Mahju je dobio nagradu za najboljeg reditelja. Mjuzikl su producirali Šarl Talar i njegov sin Nikola, jedni od vodećih francuskih nezavisnih muzičkih producenata. Produkcija je oborila sve rekorde po prodaji albuma i karata.