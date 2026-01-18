Slušaj vest

Jana Milosavljevićje glumica koja u malim ulogama uspeva da ostavi veliki utisak, bilo na filmu, televiziji ili pozorišnoj sceni. U prošloj godine iza nje su serija “Močvara”, "Tvrđava" i film "Jugo florida".

U galeriji pogledajte Janu Milosavljević u nekim od njenih mnogbrojnih uloga

1/10 Vidi galeriju Jana Milosavljević Foto: RTS

- Možda zvuči paradoksalno, ali manje uloge traže veću preciznost. Kada imaš malo prostora, nemaš luksuz objašnjavanja lika, nema vremena da se lik “gradi” kroz niz scena, pa moraš odmah da pogodiš suštinu. To mi je i najzahtevnije. Da na malom prostoru lik deluje kao stvarna osoba, a ne samo kao dramska funkcija u priči. Zbog toga mi je svaka od tih manjih uloga bila jednako teška i jednako zanimljiva - kaže Jana za Blic.

Jana Milosavljević Foto: Printskrin

Jana Milosavljević rođena je 1990. godine u Nišu, živi u Beogradu, a glumu je završila u Novom Sadu. Šira javnost ju je prvi put upoznala još kao devojčicu kada je tumačila lik male Zone u kultnom filmu "Zona Zamfirova".

- Ovaj posao je zavodljiv i primamljiv, pogotovo za dete koje odrasta u takvom okruženju. Moj sin je često sa mnom u pozorištu i pokazuje neke afinitete. Ali on je trenutno u godinama kada ga mnogo toga zanima i privlači. A još je mali da bih mogla da znam koliko ga gluma ili muzika zapravo interesuju.

Filip Gajić Foto: Dragana Udovičić

Ona se u razgovoru dotakla i oca svog deteta, glumaca i reditelja Filipa Gajića.

- Više se pisalo o mom navodnom braku, nego o onome što radim, pokazuje koliko je kultura sve manje bitna. A većina tih vesti čak nije ni tačna. Na primer, nikada nisam bila u braku, a sa ocem mog deteta ne živim već više od sedam godina - otkriva je Jana.

Video: Šta je Šotra govorio o Zoni Zamfirovoj