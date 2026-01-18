Slušaj vest

Slikar Mihajlo Đoković Tikalo preminuo je 16. januara u 85. godini. Bio je jedan od najznačajnijih slikara figurativne i fantastične umetnosti.

Nadimak je slikar nasledio od oca Milutina koji je bio direktor čačanskog preduzeća “Žitopromet“, dok je majka Vasilija radila kao službenica u opštinskom sudu.

Slikarstvo ga u omldinskim danima nije posebno interesovalo, međutim, njegov prvi crtež pojavio se u sedmom razredu gimnazije u svesci iz matematike.

Za sebe je govorio da je izraziti nostalgičar i samotnjak, ali i hedonista i optimista, navodi se na sajtu galerijaslika.rs.

Na istom sajtu navodi se da se slikarstvo Mihaila Đokovića Tikala može podvesti pod novi nadrealizam. Navodi se da je pripadao formaciji umetnika koji su, u okviru klasične slike, od prirode pozajmljivali samo pojedine detalje, kako bi sebi, ali i posmatraču, obezbedili sigurniju tačku oslonca, dok je pravi prostor njegovog interesovanja bilo slobodno putovanje mašte neispitanim prostranstvima podsvesti – ezoterija.

(Kurir.rs/Telegraf)