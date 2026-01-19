Slušaj vest

Slavni glumac Žarko Laušević napunio bi danas 66 godina. Prešao je dugačak put od rodnog Cetinja do statusa jugoslovenske glumačke zvezde. Napravio niz blistavih uloga, koje su mu donele status legende.

Studije glume završio je u Beogradu, na Fakultetu dramskih umetnosti. Kada se danas pogleda njegov glumački opus, Žarko Laušević sigurno spada u najtalentovanije glumce koje je iznedrio FDU. Sa 22 godine je prvi put igrao na filmu, u "Pogonu", a uloge u "Savamali" i "Direktonom prenosu" bile su samo uvod onoga što je usledilo.

Žarko Laušević na snimannju filma Leto kad sam naučila da letim Foto: Sense Production

Karijeru svakog glumca predodredi ili najavi neka uloga, za Žarka je to bila uloga u seriji "Sivi dom" koja mu je donela ogromnu popularnost. Harizma koju je donosio na male ekrane i gluma koja je ispunjavala kriterijume i publike i kritičara, pretvorila ga je u najpopularnijeg mladog glumca.

I sva vrata su mu bila otvorena, i televizije i pozorište i filma. Kada danas o Žarku pričaju njegove kolege, svedoci njegove karijere, svi se slažu u jednom: njegovo glumačko umeće bilo je nešto što se ne viđa često.

Smatrali su to i kritičari koji su Žarku dodeli niz nagrad, od Zlatne arene u Puli za najbolju mušku ulogu u filmu "Oficir sa Ružom", 1987. godine (partnerka mu je bila Ksenija Pajić) do Sterijine nagrade za uloge Rastka Nemanjića i Svetog Save u predstavi Sveti Sava, 1990. godine (nemiri koje su pratili izvođenje te serije prethodili su tragediji koja se ubrzo dogodila).

Žarko Laušević Foto: printscreen/youtube/SERGiO Go

Talenat je njegov toliko velik da je često nadilazio njegove uloge. A svaka je bila priča za sebe, od one one u "Šmekeru", "Svečanoj obavezi", "Oficiru s ružom", "Braći po materi", "Boju na Kosovu", preko one u filmu "Kaži zašto me ostavi" do uloge Aleksa Radmana u filmu "Bolje od bekstva" iz 1993. godine.

U tom filmu Žarko igra glumca čija se karijera, ali i brak prekidaju zbog nesreće koju je počinio. Odlazi u zatvor, a njegova supruga i sin sele se u Ameriku.

31. jul 1993. godina

Žarka i njegovog brata Branimira su te večeri u lokalu "Epl" napala trojica mladića. U toku napada glumac je pucao, usmrtio dvojicu, a jednog teško ranio. Optužen je najpre za dvostruko ubistvo i osuđen na 15 godina zatvora, a kazna je zatim preinačena na četiri godine.

Budući da je do preinačenja presude četiri i po godine proveo u zatvoru, Žarko je tada pušten na slobodu. Otišao je u Njujork.

Pre devet godina bio je uhapšen u Americi zbog boravka bez vize. Razmatrala se mogućnost njegove ekstradicije našoj zemlji, ali ga je 2011. pomilovao tadašnji predsednik Republike Srbije Boris Tadić. U Njujorku je 2012. dobio srpski pasoš.

Žarko se u Americi nije bavio glumom. Obavljao je različite fizičke poslove, drugi put oženio i treći put postao otac.

Dva braka, dve ljubavi

Žarka je oduvek pratila prestižna odrednica- "veliki miljenik žena". "Lep kao Žarko Laušević", pričalo se. I onda se čekalo da se vidi koja će ga žena osvojiti. Prvo je to uspelo Maji Laušević sa kojom je bio 16 godina u braku, od 1982. do 1998. godine i sa kojom ima dvoje dece, ćerku Asiju i sina Dušana.

Žarko i Anita Foto: ATAIMAGES, Profimedia

Nakon razvoda upoznao je Anitu Roganović poreklom iz Slovenije, poznatu frizerku u Holivudu, koja je sarađivala sa brojnim svetskim zvezdama, poput Sigurni Viver, Leonarda Dikaprija, Kejt Vinslet, Metjua Mekonahija, Dženifer Garner, Stane Katić, ali i sa akterkama serije "Seks i grad". Oženio se njome 1999. godine i u tom braku dobio ćerku Janu.

Ljubavi sa Majom i sa Anitom smatraju se njegovim najznačajnim ljubavnim vezama.

Žarko se posle tragedije vratio glumi. Njegove povratničke uloge bile su u "Nožu" i Ranjenoj zemlji", a 2015. kreće njegov veliki povratak srpskoj glumi.

Te godine je zaigrao u "Smrdljivoj bajci", pa dobio ulogu princa Đorđa Karađorđevića u "Senkama nad Balkanom", kao i u u serijama "Pet" i "Koreni" i u "Volji sinovljevoj".

U međuvremenu odgovore na mnoga pitanja dao je u knjigama "Godina prođe, dan nikad" (2012) i "Druga knjiga: dnevnik jedne robije" (2013). Izazvao je ogromno interesovanje ovim delima.

Na ove prostore vratio se 2014. Posetio je najpre Crnu Goru. Razlog je bilo venčanje njegove ćerke Asije za Nikolu Boškovića, a onda je stigao u Beograd. Posle te prve posete Žarko stalno je dolazio u Srbiju. Najčešćče zbog posla. U Srbiji ga je dočekala publika i nagrade, 2016. uručen mu je Gran pri Filmskog susreta u Nišu.

Žarko Laušević u seriji Sivi dom Foto: Printscreen

Testament Žarka Lauševića

O borbi Žarka Lauševića sa opakom bolešću pisao je Borisa Jakić u knjizi "Lauš" Borisa Jakića, u izdanju Vukotić medije. U tom delu napisano je sledeće:

"Kao svaki ozbiljan i pristojan čovek, Žarko je napravio testament u kojem je do detalja objasnio svoju poslednju volju. To je učinio u proleće 2023. uveren da kraj nije tako blizu. Između njega i smrti nije bilo nepoznanica, dobro su se znali još od vremena podgoričke tragedije. Stalno su bili bliski, oslovljavali se na "ti".

Nije umeo da štedi. Uprkos bolesti, nije ostavio cigarete. Zamenio je samo njihovu formu - pušio je elektronske umesto duvanskih sa filterom.

Doktor sa ORL klinike Kliničko-bolničko centra Srbije bioptirao mu je tkivo, a dobijeni rezultati mogli su se tumačiti dvojako, i da jeste i da nije tumor - objašnjava pukovnik doktor Nebojša Marić, načelnik Odeljenja za grudnu hirurgiju na VMA.

Bio je u dilemi da li treba da operiše pluća ili ne. Čim je žlezda van grudnog koša zahvaćena kancerom, velika je verovatnoća da su u pitanju metastaze. Ali to ne znači da ne može da se operiše. Njegov tumor u donjem režnju nije bio veliki.

To je bila klackalica, šahovski problem kako lečiti, da li početi sa ciljanom hemioterapijom ili odmah operisati. Ja sam kao hirurg smatrao da bi bilo šteta da taj primarni problem ne uklonimo, a da se onda nastavi proces lečenja terapijom koja je kasnije sprovedena.

U galeriji pogledajte fotografije Žarka Lauševića:

1/8 Vidi galeriju Žarko Laušević Foto: printscreen/youtube/SERGiO Go, ATA images, Nebojša Babić

Preporučio sam mu hirurški zahvat. Nije mi delovao kao čovek koji je plašljiv, ali je preterivao sa analitikom. Čitao je mnogo o kanceru pluća i kako taj problem može rešiti. Bio je uveren da postoji način da se bolest eliminiše ili kontroliše drugim metodama.

Drugi razlog zbog koga je izbegavao hirurški zahvat bili su rezultati biopsije supraklavikularne žlezde, koja u prvom mahu nije dala precizan odgovor na pitanje o kakvoj bolesti je reč. To je kod njega probudilo nadu da je možda u pitanju neka upala, a ne karcinom pluća.

Izabrao je alternativni metod lečenja, promenu načina ishrane, redukovanje unosa šećera i izbegavanje nekih drugih stvari. Poklonio mi je knjigu jednog japanskog autora na tu temu.

Radio je punom parom. Jasno sam mu rekao da su veće šanse za izlečenje ako se bude opredelio za hirurgiju. Rekao sam da je operacija najbolja opcija, čak sam mu rezervisao termin kod mene na odeljenju. Javio mi se posle nekoliko dana i obavestio me, nakon konsulatacija sa nekim onkolozima, da neće da se operiše.

Ne mogu da procenim zašto je izbegao hirurški zahvat, da li je u pitanju strah ili uverenje da će tim nekim alternativnim metodama pobediti bolest. Mislim da je bio ubeđen da će je pobediti. Pitao me je koliko će vremena biti u bolnici ako prihvati da bude operisan. Tada je snimao "Vreme smrti" i još jedan ili dva filma.

U tom trenutku osećao se odlično, mogao je da radi i nije osećao veća ograničenja. A to je najveća "kvaka" kod onkoloških bolesti, osećate se dobro sve dok ne možete da stojite na nogama. Poenta je da treba da se lečite dok se osećate odlično. Bio sam na premijeri "Heroja Halijarda". Kad sam ga video nisam se osećao dobro. Pošto se bavim onkološkim bolesnicima, bilo mi je jasno da je njegovo vreme isteklo. Video sam kraj.

Žarko Laušević Foto: Damir Dervišagić

U želji da ne umre bez ožiljaka, grabio je svaki dan, snimao dok je mogao da stoji. I tada, kad je više vremena provodio u KBC "Bežanijska kosa" nego kod kuće, verovao je da su dobri dani pred njim".

(Kurir.rs/ Blic Žena)

VIDEO: Promocija monografije