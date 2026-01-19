Slušaj vest

Beogradska filharmonija ostvarila je nesvakidašnji uspeh tokom svoje turneje u Indiji, gde je dobila poziv da nastupi sa jednim od najvećih dirigenata današnjice – Zubinom Mehtom, povodom obeležavanja njegovog 90. rođendana. Od debitantskog nastupa u Mumbaju, prvog u istoriji ovog orkestra, do oproštaja ispraćenog najvišim priznanjima, gostovanje je krunisano pravim umetničkim trijumfom.

Zubin Mehta je ovom prilikom okupio vrhunske umetnike današnjice – legendarnog violinistu Pinkasa Cukermana i pijanističku ikonu Langa Langa – čime je Beogradsku filharmoniju učinio ravnopravnom sa najboljima od najboljih. Na ovaj način je Filharmonija stala rame uz rame sa najvećim svetskim orkestrima. Nastupajući uz najvišu umetničku elitu, Beogradska filharmonija je zablistala i još jednom potvrdila svoje mesto na svetskoj sceni klasične muzike.

Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

Zubin Mehta:

„Beogradska filharmonija je uvek prva u mojim mislima. To je divna grupa muzičara koji zaista vole da stvaraju muziku i sa kojima imam posebnu vezu. Ono što sada čekam jeste nova koncertna dvorana u Beogradu. Nadam se da će se to ostvariti i da će predsednik obezbediti sredstva za nju. Beograd i njegovi muzičari zaslužuju novu koncertnu dvoranu!“, izjavio je veliki Mehta

Lang Lang:

„Dugo sam slušao o Beogradskoj filharmoniji. Nažalost, još nisam imao priliku da sviram u Beogradu, ali je divno što sam sada mogao prvi put da nastupim sa njima. Osećam se sjajno sa ovim orkestrom – oni su pravi muzičari sa snažnim tradicionalnim zvukom. Danas imamo mnogo izvrsnih orkestara, ali često se ne prepoznaje njihovo poreklo zbog ujednačenog internacionalnog zvuka. Kod Beogradske filharmonije jasno se čuje tradicija, i to je ono što pravi razliku i što je izuzetno dirljivo.“, rekao je čuveni Lang Lang.

Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

Reči ovakvih umetničkih velikana potvrđuju da Beogradska filharmonija otvara novo poglavlje u svojoj međunarodnoj karijeri i da njen umetnički domet zaslužuje adekvatne uslove i u domaćim okvirima u kojima bi mogla da dočeka umetnika poput Langa Langa. Planetarna pijanistička zvezda oduševljena je filharmonijskim orkestrom, te je odmah nakon zajendičkog koncerta u Mumbaju, Lang Lang ponudio svoje datume za dolazak u Beograd i novi nastup sa Filharmonijom, što je čast za svaki orkestar i san mnogobrojne publike.

Gostovanje u Indiji ispisalo je jednu od najlepših stranica međunarodne biografije Beogradske filharmonije, na ponos generacije filharmoničara kojoj je pripala čast da prvi put u Južnoj Aziji predstavi i proslavi svoju instituciju, ali i celu zemlju. Pored koncerata koje je održala, Beogradska filharmonija je prikazala publici u Mumbaju dokumenatrni film „Da capo: Zubin Mehta i Beogradska filharmonija“, autora Borisa Miljkovića koji je svetsku premijeru imao u Nacionalnom centru za izvođačku umetnost. Takođe, svi članovi Beogradske filharmonije bili su specijalni gosti na dva svečana prijema povodom rođendana maestra Mehte u Parsi hramu i Tadž Mahal Palasu, gde su im ukazane najviše počasti.

