Žiri u sastavu Aleksandar Jerkov (predsednik), Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković saopštio je danas u Zadužbini Ilije Kolarca da je dobitnik 72. dobitnik NIN-ove nagrade Darko Tuševljaković za roman "Karota".



Obrazloženje žirija

"Na završnoj sednici NIN-ovog žirija održanoj 19. januara na Kolarčevom narodnom univerzitetu, žiri u sastavu Aleksandar Jerkov (predsednik žirija), Jelena Mladenović, Adrijana Marčetić, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković, posle intenzivnog razmatranja svih naslova koji su bili u najužem izboru, doneo je odluku da 72. NIN-ova nagrada pripadne romanu „Karota“ Darka Tuševljakovića u izdanju Lagune. Između naslova koje je žiri smatrao ravnopravnim, roman ovog zrelog pisca nagradu je dobio jer je, između ostalog, jednu veliku traumu pretvorio u pitanje dostojno Sfinge, ukrštajući istorijske dileme sa složenim psihoanalitičkim poniranjima. Ispripovedana između mita, savremenosti i sećanja, pri čemu na mitskoj osnovi izrasta priča o stradanju pojedinca i kolektiva, „Karota“ ukršta misteriju i tragediju. Napor da se pronađe ponešto drugačiji ugao svedočenja dao je jedno veoma čitljivo, ali istovremeno i zagonetno delo. Odluka je u završnici rasprave doneta jednoglasno", saopštio je žiri.

Radnja pobedničkog romana "Karota"

Detinjstvo junaka Davora je mirisalo na Jadransko more, Zadar, doduše i na paljevinu... Mnogo godina kasnije u Beogradu, njegov život biva obeležen mutnim sećanjem na nekadašnje drugove, pitanjima, potragom za odgovorima koji ga nužno vode u prošlost, novim značenjima što ih dobijaju negdašnja zbivanja... U najkraćem: priča o petorici dečaka koje je život zapljusnuo događajima i odnosima zbog kojih ni dan-danas neki nisu u stanju da oproste. Sebi ili drugima.

U najužem izboru bilo je šest romana, a na konkurs za Ninovu nagradu za roman godine stiglo je ukupno 195 naslova. Žiri je prethodno, krajem decembra, u širem izboru izabrao 39 romana, a potom je izbor početkom januara sveden na 13 romana.

Poređani po redosledu kojim su stizali u redakciju, u najužem izboru za 2025. godinu bili su sledeći romani:

Karota, Darko Tuševljaković (Laguna)

Balada o ubici i ubici i ubici, Dalibor Pejić (Geopoetika)

Frau Beta, Laura Barna (HERAedu)

Besmrtne ludosti gospođe Kubat, Milan Tripković (Akademska knjiga, Novi Sad)

Razgovori s Vješticom, Vladimir Vujović (Sumatra)

Opatija Svetog Vartolomeja, Miloš Perišić (No rules publishing)

Dobitnik Ninove nagrade 2024. je Marinko Arsić Ivkov za roman "NGDL".

