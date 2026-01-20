Slušaj vest

Legendarni mjuzikl "Don Žuan" francuskog kompozitora Feliksa Greja biće izveden 24. i 25. januara 2026. godine u Beogradu u Sava centru u četiri termina (matine u 15 i večernji termin u 20). Ovo je najnovija verzija spektakularnog mjuzikla, koja će premijerno biti predstavljena u Evropi upravo u Srbiji. U mjuziklu učestvuje preko 60 izvođača, uključujući 15 plesača, 11 pevača i dva flamenko muzičara. Feliks Grej je napisao muziku i libreto za "Don Žuana" 2003. godine, odlučivši se za slobodnu adaptaciju Molijerove klasične priče. Nakon pandemije, najnovija verzija mjuzikla je uspešno izvedena u Kini, Južnoj Koreji i Kanadi. Glavne uloge tumače Đan Marko Skijareti (Don Žuan) i Leticija Karer (Marija). Sva izvođenja biće titlovana na srpski jezik. Za ovaj muzičko-scenski spektakl vlada veliko interesovanje, a ekskluzivno za Kurir govori glavna glumica Leticija Karer.

Scene iz predstave "Don Žuan"

1/6 Vidi galeriju Don Žuan Foto: Alessandro Dobici

Kada ste zapravo shvatili da je scena vaš poziv?

- Još kao mala volela sam da pevam i osmišljavam koreografije koje sam izvodila za svoju porodicu. Posebnu radost pronalazim u deljenju emocija s publikom. Počela sam da glumim u pozorištu svake nedelje od desete godine.

Kako ste postali deo produkcije mjuzikla "Don Žuan" i koliko dugo ste deo tog projekta?

- Ovo je moj prvi veliki međunarodni mjuzikl, koji smatram svojom omiljenom ulogom zbog iskustva, spektakla i neverovatnih pesama.

Leticija Karer Foto: Irina Duplevskaja

Kako se pripremate za ulogu Marije?

- Prvo se fokusiram na pevanje, zatim na prilagođavanje flamenko stilu i tehnikama kostimografije. Važno je da upravljam emocijama svog lika, a da se pritom "ne zaljubim" u Don Žuana za svaki nastup, da kontrolišem svoje emocije. Izazov leži u emocionalnoj iscrpljenosti. Marija igra svim srcem i gubi ljubav u svakoj predstavi. Nastupajući dva puta dnevno, umirući dva puta, to zahteva od mene da igram kao prvi put na svakoj predstavi. Marija je nezavisna devojka, umetnica koja je takođe obrazovana.

Šta vam je omiljeni deo ove produkcije i zašto?

- Volim numeru "Andaluzija" i smatram da je moj izlazak na scenu u 14. minutu nakon početka predstave posebno kul jer je to veliko iznenađenje za publiku.



U pitanju je Don Žuan, priča koja može da prevaziđe vreme i generacije. Da li smatrate da je ovo univerzalna tema?

- Privlačnost lošeg momka je bezvremenska. Ljudi imaju radoznalost, ponekad nezdravu, da vide nekoga kako živi bez ograničenja, što Don Žuan otelotvoruje. Tema ljubavi i lične transformacije ostaje veoma relevantna u savremenom društvu.

Leticija Karer Foto: Irina Duplevskaja

Kako se uklapate u produkciju koja je dugotrajna kao ova?

- Turneja je za mene iskustvo koje menja život, kao da imate nekoliko života. To je fantastično, ali intenzivno iskustvo, prava vrteška emocija. Meni je veoma važno da sam okružena porodicom i prijateljima, što dobijam po povratku kući, kada sve iznenada stane.

Kako se osećate u vezi s Beogradom i kakva su vaša očekivanja od publike ovde?

- Čula sam mnogo dobrih stvari o Beogradu i dolazim s pozitivnim utiskom. Osećam kulturnu vezu s vašim gradom. Posetila sam Beograd prvi put u maju 2025, kada sam odsela u "Bristolu", i veoma mi se svideo Beograd.