Beogradski filmski festival (BFF), koji se održava od 30. januara do 6. februara, ove zime okuplja izuzetna savremena filmska ostvarenja i njihove autore u okviru selekcije "Zima u bioskopu", programa posvećenog publici i ponovnom oživljavanju bioskopa kao mesta susreta, razmene ideja i zajedničkog doživljaja filma.

Kroz razgovore sa autorima i projekcije nagrađivanih filmova festival produbljuje razumevanje filmske umetnosti i jača vezu između stvaralaca i gledalaca. Među gostima festivala biće reditelj Tjeri Klifa i glumac Matju Demi (film "Najbogatija žena na svetu"), Vladimir de Fontenej, reditelj filma "Ostrvo Sakvan", Stefan Demustije, reditelj filma "Velika kapija", kao i ekipa slovenačkog filma "Belo se pere na devedeset" Marka Naberšnika sa Anicom Dobrom na čelu.

Kadar iz filma Belo se pere na devedeset Foto: Promo

"Najbogatija žena na svetu" je provokativna drama inspirisana stvarnim događajima koja donosi priču o moći, manipulaciji i porodičnim sukobima u svetu ekstremnog bogatstva. Film prati Marijen (Izabel Iper), najbogatiju ženu na svetu, čiji se život drastično menja nakon što započne blizak odnos s mladim gej umetnikom.

"Ostrvo Sakvan" je intimna i potresna drama o odnosu oca i sina, krivici i pokušaju ponovnog povezivanja u surovom okruženju prirode. Film prati tinejdžera Roja (Vudi Norman), koji pristaje da provede godinu dana na izolovanom ostrvu sa svojim otuđenim ocem Tomom (Svan Arlo). Njihov pokušaj da obnove odnos pretvara se u psihološki i fizički test izdržljivosti, dok neizgovorene traume i emocije polako izlaze na površinu. Film je adaptacija istoimene novele američkog pisca Dejvida Vana. Premijerno je prikazan na Filmskom festivalu Sandens 2025. godine.

Deo selekcije "Zima u bioskopu"

S Kanskog festivala na prvo izdanje BFF stiže vizuelno snažna biografska drama o stvaranju jednog od najpoznatijih arhitektonskih simbola moderne Evrope. Film "Velika kapija" prati život i rad Ota fon Sprekelsena, danskog arhitekte i profesora iz Kopenhagena, koji neočekivano biva izabran da projektuje Kapiju Defansa (Veliku kapiju) u Parizu nakon međunarodnog konkursa koji je raspisao predsednik Fransoa Miteran. Kroz proces stvaranja monumentalnog zdanja, film istražuje umetničke dileme, političke pritiske i lične borbe autora rastrzanog između vizije i realnosti.

