Slušaj vest

Najgledaniji domaći naslov u toku protekle godine, film "Hajduk u Beogradu" i svojim trenutnim prisustvom na bioskopskom repertoaru i velikom platnu, budi nova interesovanje i puni brojne sale.

Produžena verzija od 11. februara

Za sve zaljubljenike u film, ali i čuveni istoimeni dečiji roman pisca Gradimira Stojkovića, po kom je ovaj hit i zasnovan, autorsko-producentska ekipa odlučila je da prikaže i produženo izdanje naslova obogaćeno sa novim i do sada neviđenim scena. Produžena verzija filma premijerno će biti prikazana u sredu, 11. februara, s početkom od 19:30h u Velikoj sali mts Dvorane. Karte za ovu specijalnu projekciju kojoj će prisustvovati i glumačka ekipa, već sada se mogu rezervisati putem zvaničnog sajta ili na blagajni Dvorane.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Hajduk u Beogradu":

1/6 Vidi galeriju Snimanje filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Todorović o filmu

Prema rečima Milana Todorovića, reditelja filma, produžena verzija zapravo je način da se, sa nekoliko bonus scena ekipa zahvali fanovima: "Dodali smo desetak minuta scena koje do sada nisu bile viđene. Ima dodatih momenata sa Vesnom i Hajdukom, zatim sa Himalajom, Joca Koš ima više prostora, kao i sami roditelji. Probali smo da dodamo po malo od svega što smo videli da gledaoci vole."

Milan Todorović, reditelj filma Hajduk u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Do sada, film je pogledalo više od 170.000 gledalaca, a povodom velike posećenosti Todorović navodi da je osećaj neverovatan: "Izgleda da smo uspeli u najbitnijoj stvari - da ovaj film nosi isto osecanje topline kao i roman i da privlači gledaoce u svoj zagrljaj. Ideja mi je bila da napravim film za ljubitelje romana od ljubitelja romana, što ja i jesam od najranijeg detinjstva. Mislim da je publika to prepoznala, ali mi se još više sviđa što se film jako dopada i onima koji nisu čitali knjigu."

Gledanost oduševila Timarova

Jelica Sretenović i Srđan Timarov Foto: Ustupljena fotografija

Rekordna gledanosti oduševila je i samog Srđana Timarova koji u filmu igra lika jednog od profesora u poznatom Hajdukovom odeljenju: "Posebno raduje činjenica da je publika željna zdravlja. Pravog prijateljstva, empatije, ljubavi, čestitosti, bezbrižnosti… baš onoga što čini naš film. U tom duhu smo ga i stvarali."

O čemu se radi

Podestimo, "Hajduk u Beogradu" je priča o dečaku koji iz manjeg mesta dolazi u Beograd upisujući se u osnovnu školu, u VIII 5 odeljenje. Nakon što se zajedno sa svojim roditeljim iz manjeg mesta doselio u Beograd, mladi Gligorije Pecikoza Hajduk suočen je sa ne tako lakim izazovima uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, rastrzan na nekoliko strana on spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka, a to je ljubav.

Pogledajte video: Premijera filma "Hajduk u Beogradu"