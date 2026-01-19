Slušaj vest

Iako je prvobitno planirano da legendarni glumac Žarko Laušević bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, njegova urna nije ostala u Srbiji. Prema informacijama JKP "Pogrebne usluge", nakon kremacije, na isključivi zahtev porodice, urna je transportovana u Sjedinjene Američke Države.

"Urna Žarka Lauševića je nakon kremacije transportovana u Ameriku," kratko je potvrđeno iz preduzeća za Republiku.

Inače, druga supruga Žarka Lauševića, s kojom ima ćerku Janu, gradi uspešnu karijeru u Holivudu.

Žarko Laušević preminuo u novembru 2023.

Legendarni glumac je preminuo u novembru 2023. godine, a 19. januara bi proslavio 66. rođendan. Njegova borba s rakom pluća detaljno je opisana i u knjizi "Lauš" Borisa Jakića.

Autor u knjizi navodi: "Kao svaki ozbiljan i pristojan čovek, Žarko je napravio testament u kojem je detaljno objasnio svoju poslednju volju. To je učinio u proleće 2023, uveren da kraj nije tako blizu. Između njega i smrti nije bilo nepoznanica, dobro su se znali još od vremena podgoričke tragedije. Stalno su bili bliski, oslovljavali se na "ti". Nije umeo da štedi. Uprkos bolesti, nije ostavio cigarete, zamenio ih je elektronskim s filterom."

Medicinski izazovi i dileme

Pukovnik doktor Nebojša Marić, načelnik Odeljenja za grudnu hirurgiju na VMA, objasnio je kako je izgledala borba glumca s karcinomom pluća:

"Biopsija supraklavikularne žlezde u početku nije dala precizan odgovor. Tumor u donjem režnju pluća nije bio veliki, ali postojala je velika verovatnoća metastaza. Bio je to šahovski problem - da li početi sa ciljanom hemioterapijom ili odmah operisati. Preporučio sam mu hirurški zahvat, ali Žarko je bio analitičan i temeljno je proučavao opcije lečenja."

Doktor je dodao da glumac nije bio plašljiv, ali je bio temeljno posvećen pronalaženju najboljeg načina da bolest kontroliše ili eliminiše alternativnim metodama.

Alternativni pristup lečenju

Žarko Laušević na snimannju filma Leto kad sam naučila da letim Foto: Sense Production

Žarko je, umesto operacije, odlučio da promeni način ishrane i smanji unos šećera, izbegavajući određene namirnice i prateći stroge životne principe.

"Bio je uveren da postoji način da bolest kontroliše i da život može da nastavi kvalitetno, birajući alternativne metode lečenja", naveo je tada doktor Marić.

Dva braka

Privatni život legendarnog Žarka Lauševića uvek je zanimao javnost, a njegovo srce pripadalo je samo dvema damama. Žarko Laušević ženio se dva puta. Prva supruga mu je bila Maja Laušević sa kojom je dobio dvoje dece - ćerku Maju i sina Dušana. Njih dvoje bili su u braku od 1982. do 1998. godine.

Glumac je drugu suprugu Anitu Roganović sa kojom ima ćerku Janu, upoznao na snimanju ostvarenja "Boj na Kosovu". Zaljubili su se, a on je tada još uvek bio u braku. Glumac se od prve supruge razveo dok je bio u zatvoru.

Anita Laušević Foto: Profimedia

"23. januar. Utorak, 907 dan: Danas se razvodim posle trinaest i po godina braka ili sedamnaest godina i četiri dana zajedničkog života… Od danas će Anita moći legalno da me posećuje", pisao je Laušević.

"Zašto sam zavoleo Anitu?"

Laušević se u svojoj knjizi posebno osvrnuo na odnos sa Anitom.

"Poseta – Anita. Anita. Anita. Zašto sam je zavoleo? Zato i što je čitavim bićem svojim uz mene. Ne dovodi u pitanje nijedan moj potez. Ona ume da se veseli mom uspehu duže od trajanja aplauza koji bih dobio. I pati sa mnom mnogo duže od trajanja zvuka koji je moj pad izazvao. Nju drži i raduje uspeh, ništa manje ni kraće od bola koji prati neuspeh. Ne navikava se ni na uspon, ni na pad", pisao je on.

Sa Anitom je Laušević bio u skladnom braku, a poznato je da ona radi kao šminkerka. Par je skoro 20 godina živeo u Americi.

