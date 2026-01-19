Slušaj vest

Sandra Čolović, dugogodišnja muzička urednica Radio-televizije Vojvodine, preminula je u 62. godini. Njena karijera na RTV-u protezala se decenijama, tokom kojih je ostavila neizbrisiv trag u muzičkom programu i arhivi ove medijske kuće.

Profesionalni put i doprinos muzici

Sandra je svoj radni vek započela kao nototekar, a ubrzo je prešla u ulogu muzičkog urednika emisije "Muzički ritam 80-tih" Radio Novog Sada, koja je ostala upamćena kao značajan segment kulturne scene tog vremena. Poslednjih desetak godina Sandra je radila kao urednik muzičkih izdanja u okviru Muzičke produkcije RTV-a, gde je doprinosila stvaranju i očuvanju muzičkog nasleđa.

Sandra Čolović, muzička urednica RTVa, preminula u 62. godini Foto: Rtv

Sećanje kolega

Kako su naveli iz RTV-a, Sandra je bila vedra i nasmejana koleginica, a njen pedantni rad ostavio je trajan trag u arhivi.

"Muzički ansambli će i dalje interpretirati numere koje je Sandra svojim rukopisom pažljivo ispisala i sačuvala za buduće generacije", dodaju u saopštenju.

Život i nasleđe

Sandra Čolović rođena je 3. juna 1965. godine u Novom Sadu, a preminula je u petak, 16. januara 2026. Njeno ime i rad nastavljaju da žive kroz muziku koju je uređivala i dokumentovala, kao i kroz sve kolege i saradnike koje je inspirisala tokom svoje karijere.

