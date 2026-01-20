Slušaj vest

Mlada operska umetnica Marta Hadžimanov juče se oprostila od svoje bake i legendarne jugoslovenske glumice i pevačice, Senke Veletanlić emotivnom porukom koju je podelila sa javnošću. U nekoliko rečenica stala je tuga, zahvalnost i bezuslovna ljubav prema ženi koja je, kako je istakla, zauvek ostala njen uzor.

"Moja prelepa, predivna baka nas je danas napustila. Bako moja, volim te mnogo. Zauvek ću čuti i pamtiti tvoj dirljiv, topli i umilni glas. Niko na svetu nije takva modna ikona i dama, kakva si ti bila. Hvala ti što si mi uzor i inspiracija i što si mi dala da ti kradem odeću i isprobavam cipele kad sam bila mala. Nedostaješ mi, odmori svoju dobru dušu i pevaj."

Tiha tuga iza velike scene

Oproštaj od bake Senke dolazi u periodu kada se Marta nalazi na vrhuncu svog dosadašnjeg umetničkog puta. Iza reflektora, nagrada i aplauza, ova poruka otkriva i onu ličnu, intimnu stranu mlade umetnice, duboko vezane za porodicu i vrednosti sa kojima je odrastala.

Ko je Marta Hadžimanov

Marta Hadžimanov, sopran, rođena je u Beogradu 2000. godine, a trenutno živi i radi u Nemačkoj. Svojim talentom i posvećenošću vrlo rano je skrenula pažnju muzičke javnosti, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Godine 2024. započela je dvojne master studije na smerovima Opera i Concert/Lied na Državnom univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Manhajmu, u klasi prof. Karoline Melcer. Prethodno je na istoj instituciji završila dvojni program osnovnih studija - Vokalno-opersko izvođenje i Muzičku pedagogiju, u klasi prof. Snežane Stamenkovič, navedeno je na Somus.rs.

Velike uloge i međunarodni uspesi

U maju 2025. Marta je izvela naslovnu ulogu u Hendlovoj operi "Alcina", u produkciji operskog studija Univerziteta u Manhajmu, uz univerzitetski simfonijski orkestar kojim je dirigovao maestro Kozimo S. Osthof, a u režiji prof. Andreasa Beslera. Iste godine nastupila je kao solista na ceremoniji otvaranja Svetosavskog bala u bečkoj Palati Hofburg, uz pratnju Simfonijskog orkestra Srpskog narodnog pozorišta.

Na međunarodnom takmičenju "18th Paula Salomon-Lindberg Competition Das Lied" u Berlinu 2024. godine osvojila je treću nagradu, a dobitnica je i više stipendija, među kojima se izdvaja prestižna "Deutschlandstipendium".

Debiji, snimanja i festivalske scene

Tokom 2023. godine učestvovala je u radijskim snimanjima klasičnih i savremenih kompozicija za "SWR" u Štutgartu i "Deutschlandfunk" u Kelnu, u saradnji sa prof. Akselom Baunijem. Iste godine bila je pozvana na međunarodni operski masterklas "Oper Oder Spree", gde je osvojila čak tri nagrade.

Marta Hadžimanov Foto: Zorana Jevtic/News1

Svoj solo debi sa Berlinskom filharmonijom ostvarila je izvođenjem Pulankove kompozicije "Gloria". Leta 2024. godine tumačila je ulogu Titanije u inovativnoj operskoj produkciji "Dream-Night-Summer", inspirisanoj Šekspirovim "Snom letnje noći“, uz muziku Bendžamina Britna i Feliksa Mendelsona, u okviru festivala "Oper Oder Spree" u Nemačkoj.

Prvi profesionalni koraci u Beogradu

Već sa 17 godina Marta je započela profesionalnu karijeru. Pred odlazak na usavršavanje u Nemačku, pridružila se ansamblu Pozorišta na Terazijama u Beogradu, gde je tokom tri sezone nastupala u glavnoj ulozi Kristine Dae u mjuziklu "Fantom iz opere" Endrua Lojda Vebera.

Njen umetnički razvoj dodatno je obogaćen radom na majstorskim kursevima sa svetski priznatim imenima poput Lizet Oropese, Rudolfa Pirneja, Davida Bižića, Klaudije Viske, Žan-Noela Briana, Snežane Nene Brzaković i Bernharda Hanskog.

Marta Hadžimanov Foto: Printscreen/Instagram

Porodica kao temelj njenog puta

Marta Hadžimanov potiče iz umetničke porodice u kojoj su bliskost, podrška i vrednosti igrali ključnu ulogu u njenom odrastanju. Posebno mesto u njenom životu zauzimala je baka Senka Velentanlić, koju je često opisivala kao damu od stila, topline i snažnog duha.

Uz baku, važnu ulogu u njenom životu imali su i deda Zafir, roditelji - majka i otac Vasil, kao i tetka Bisera, koji su od najranijih dana pratili i podržavali njen umetnički put. Upravo iz tog porodičnog okruženja Marta je ponela osećaj discipline, estetske senzibilnosti i emocionalne dubine koje danas prenosi na scenu.

Marta Hadžimanov sa Biserom Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Sećanje koje ostaje

I dok Marta nastavlja da gradi impresivnu međunarodnu karijeru, oproštaj od bake Senke svedoči o tome da su najdublje inspiracije često one koje dolaze iz doma, porodične bliskosti i sećanja. U njenim rečima ostaje zabeležena ljubav koja ne prestaje - čak ni onda kada se spušta zavesa.

