Slušaj vest

Dosadašnja umetnička direktorka drame Narodnog pozorišta, Molina Udovički Fotez, redovno se penzionisala nakon jedne od najuspešnijih epoha u istoriji glavnog srpskog teatra. Mesto direktora preuzeo je takođe dramaturg, ali i producent, kulturolog i međunarodni kulturni radnik Zoran Stefanović.

U sklopu planiranih promena u Narodnom pozorištu u Beogradu, dosadašnja umetnička direktorka drame Molina Udovički Fotez otišla je u penziju, nakon perioda u kojem je nacionalni teatar doživeo neke od svojih najvećih umetničkih trijumfa u istoriji, mereno po broju nagrada, odzivu publike i kritike.

Molina Udovički Fotez, nekadašnja direktorka Drame Narodnog pozorišta Foto: Zorana Jevtić

Ko je Zoran Stefanović?

Njena naslednik je Zoran Stefanović, rođen 1969. godine, takođe dramski pisac i scenarista preveden na nekoliko jezika, producent, izdavač, kulturolog, istoričar i teoretičar umetnosti, jedan od svetskih pionira digitalne kulture. Diplomirani je dramaturg i doktorand teorije umetnosti, kulture i medija. Između ostalog, predsednik je Udruženja dramskih pisaca Srbije i Međunarodne kulturne mreže "Projekat Rastko".

Stefanović se donekle razlikuje od prethodnih direktora drame NP u ovom dobu, jer ima i međunarodno iskustvo producenta, rukovodioca i naučnika. Obavljao je od sredine 90-ih desetak većih funkcija u regionalnim i internacionalnim okvirima, uključujući vanredne situacije i reforme. Jedan je od najplodnijih delatnika srpske kulture i umetnosti postjugoslovenskog perioda i ostavio je međunarodni trag u desetak oblasti kulture i umetnosti, kao i u nekoliko niša humanističkih nauka. Dobio je pedesetak domaćih i svetskih nagrada i priznanja, uključujući glavne za dramske umetnosti: Zlatna medalja Beograda za scenario, nagrada "Josip Kulundžić", nagrada "Branislav Nušić", nagrada "Miodrag Đukić", "Bdenje Jakova Orfelina" i dr.

Zoran Stefanović Foto: ZZELJKO JOVANOVICH/ZZELJKO JOVANOVICH

Stefanović je u javnost stupio na Bogojavljenje, 19. januara, na dan smrti Branislava Nušića, upravnika Narodnog pozorišta, ali i prvog predsednika Udruženja jugoslovenskih dramskih autora, koje je postojalo od 1929. do ranih 1950-ih, kada je Titov režim ugasio UJDA, da bi 1976. bilo obnovljeno kao Udruženje dramskih pisaca Srbije (UDPS). Po tradiciji, predsednik UDPS i umetnički direktor Narodnog pozorišta zajedno polažu vence na Novom groblju i na spomenik Nušiću pored Narodnog pozorišta. Ove godine će, umesto dve osobe, to biti jedna.

Stefanovićeve delatnosti decenijama imaju veze sa Narodnim pozorištem, posebno u kulturi i nauci. Takođe, u saradnji sa Narodnim pozorištem, bio je od 2008. izdavač-producer koji je preko portala "Projekta Rastko" svetskim srбistima, slavistima, prevodiocima, dijaspori i najširoj publici predstavio digitalna izdanja "Pozorišnih novina", zatim drame na engleskom jeziku Dušana Kovačevića, Bore Stankovića, Vide Ognjenović, Veljka Radovića, Siniše Kovačevića i Nebojše Romčevića, kao i izabrane drame Željka Hubča na srpskom, engleskom, nemačkom i bugarskom jeziku.

Izjava Zorana Stefanovića: "Udobna fotelja u Kući čuda"

Novi umetnički direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Zoran Stefanović, u prvoj izjavi nakon preuzimanja dužnosti, kaže za marketing Narodnog pozorišta:

Narodno pozorište, Beograd Foto: Zorana Jevtić

"Kada uđete u Narodno pozorište u Beogradu, u kuću staru skoro 160 godina, vi se kao Kerolova Alisa ili Mekejev Mali Nemo u Sanjaliji prvo smanjite, pa onda i usrećite, pred veličanstvenom pojavom i čudima koje taj prostor sa svojim ljudima stvara dnevno, u ne baš lakim uslovima. Mislim i na balet i operu, ne samo na dramu, jer u mom zavičaju, Rađevini i Jadru, i u celom Podrinju, nemamo operske i baletske kuće ove veličine i svetskog nivoa.

Umiruje me činjenica da je, u uzavrelom istorijskom dobu, upravnik Dragoljub Bajić mesto direktora drame Narodnog pozorišta - simbolički jedno od ključnih mesta u srpskoj kulturi, ponudio čoveku koji ne liči na očekivanog foto robota. Taj čovek, ova malenost, ulazi u kolektiv na običan i nesporan način, po redovnom planu, na neodređeno vreme, nije deo stranačkog života, nije deo pozorišnih lobija u Srbiji, i decenijama je oštar ali objektivan kritičar mnogih aspekata državne kulturne strategije.

Izbor zato shvatam bukvalno: kao dokaz poverenja uprave i poslodavca, države Srbije, u unutrašnju moć obnove u kulturi i umetnosti, jer kroz mene oni blagosiljaju ne tek menadžera, već čoveka iz umetničke i kulturne struke da, iz kolektiva i sa kolektivom, uvede kuću u novu fazu i doprinese neophodnoj reformi srpske i srodnih kultura. To je dokaz samosvesti države u krajnje izazovnom trenutku svetske geopolitike, gde se kultura itekako računa.

Molina Udovički Fotez, nekadašnja direktorka drame Narodnog pozorišta Foto: Zorana Jevtić

Osim toga, udobna je to fotelja, jer je koleginica Molina Udovički Fotez svima olakšala budućnost, ostavljajući nam stabilan i trijumfalan period, u svakovrsnim uspesima. Ali, tamo gde publika vidi jasnu repertoarsku politiku koju ćemo dovesti i do dalje zaokruženosti u godinama koje dolaze, i gde vidimo zaista moćne ansamble i ceo kolektiv, tamo profesionalac vidi dublje, ono što je garant budućeg opstanka. To je nasleđe jasnih standarda i vrednosti na kulturnom, estetskom, poetskom i etičkom planu.

I nema tu ništa što obično upravljanje ili trunku kriznog menadžmenta ne mogu rešiti, samo ako su višnje sile ostavile pamet i kolektivu, i narodu kao poslodavcu kroz državu. Lako je takvu kuću čuvati. I kao što trač o osobi i osoba nisu isto, to važi i za ustanove: u Narodnom pozorištu imate ovih dana isto onoliko lepih čuda kao, recimo, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a ako imate dilemu zašto mediji to dovoljno ne pokazuju, njenu lako možete rešiti dolaskom u pozorište. Očekujemo sa radošću i građane i verni narod u Narodnom. Svi ste naši, samo da se pravovremeno domognete karata. I dalje pružamo čuda."

Pogledajte video: Jelena Jovičić zaštitno lice pozorišta na Terazijama