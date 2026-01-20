Slušaj vest

Pevačica Blagica Beti Đorđević, preminula je danas 80. godini. Publika će je najviše pamtiti po nezaboravnom hitu "Počnimo ljubav ispočetka".

Ministar kulture Nikola Selaković uputio je telegram saučešća povodom njene smrt:

"Sa velikom tugom primio sam vest da nas je napustila Blagica Beti Đorđević, istinska diva izuzetnog glasa i harizme. Uvek svoja i jedinstvena, od pesme 'Počnimo ljubav ispočetka' kojom je započela put ka samom vrhu domaće muzičke scene, pa sve do međunarodnog ugleda stečenog prepoznatljivim džez izrazom, Beti Đorđević ostavila je neizbrisiv trag u nacionalnoj kulturi.

Njena interpretacija nosila je posebnu, suptilnu melanholiju prožetu ljubavlju i dostojanstvom, kao tihi, ali snažni odgovor ličnim životnim tragedijama sa kojima je živela hrabro i nenametljivo. Do poslednjeg daha ostala je dosledna svom umetničkom pozivu, oličenje profesionalizma, vrhunskog umeća i trajna inspiracija generacijama umetnika i stvaralaca.

Foto: Ministarstvo Kulture

Narodno verovanje kaže da veliki ljudi odlaze na velike praznike. Odlazak Blagica Beti Đorđević na Svetog Jovana kao da potvrđuje tu misao. Iako ostaje žal što zasluženo priznanje za njen vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, kojim je ovenčana ove godine, nije stigla lično da primi, njeno delo već odavno zauzima mesto koje joj pripada.

Živeće večno kroz svoje pesme i sećanja svih koji su imali privilegiju da budu savremenici umetnice koja se rađa jednom u generaciji. Porodici, prijateljima, kolegama i poštovaocima Blagice Beti Đorđević upućujem iskreno i duboko saučešće. Večna joj slava i hvala.“