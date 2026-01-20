Slušaj vest

Narodno pozorište u Beogradu je proslavilo svoju slavu Svetog Jovana Krstitelja sečenjem slavskog kolača i uručenjem godišnjih nagrada. Gostima i zaposlenima prvo se obratio novi upravnik Dragoljub Bajić, koji je u svom obraćanju ocenio da je iza njih "izuzetno uspešna sezona".

Foto: Milos Tesic/ATAImages



- Zahvalan sam svim članovima Narodnog pozorišta koji su radom, posvećenošću i verom u umetnost doprineli da kuća živi punim sjajem. Naša najveća snaga treba da bude u zajedništvu. Siguran sam da ćemo u zahtevnim vremenima naći način da nastavimo da rastemo - rekao je Bajić.

Vladimir Andrić i Tatjana Tadić Foto: Milos Tesic/ATAImages



Program su vodili bariton Vladimir Andrić i primabalerina Tatjana Tatić.



Nagrada Narodnog pozorišta za najbolju predstavu na repertoaru 2024/25. godine pripala je "Centrali za humor", po tekstu Đorđa Kosića, rediteljke Olje Đorđević, koju je u njihovo ime primila Molina Udovički Fotez, doskorašnja umetnička direktorka Drame.

Najbolja predstava "Centrala za humor"

Centrala za humor Foto: Marijana Jankvović



Priznanja za najbolja individualna premijerna umetnička ostvarenja pripala su Milošu Đorđeviću za ulogu Jovana Tanića u "Centrali za humor" i Ivanu Bosiljčiću za ulogu Argana u "Uobraženom bolesniku". Oni nisu prisustvovali svečanosti u nacionalnom teatru. Nagrađeni su i Nikola Zavišić za režiju "Uobraženog bolesnika", kao i Ivana Popović i Nenad Maričić za izvanrednu partnersku igru u predstavi "Dostojevski - moj život", ni oni nisu bili na svečanosti u Narodnom pozorištu. Glumci su bojkotovali jučerašnju svečanost.

Margarita Čeromuhina Foto: Nevena Cvetković

Balerina Margarita Čeromuhina nagrađena je za ulogu Nikije u baletu "Bajadera", a operska diva Snežana Savičić Sekulić za Lejlu u operi "Lovci bisera".