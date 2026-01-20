Sad će glavni čovek u Odboru Festa biti Ristovski, a predsednica je sekretarka za kulturu Beograda Jelena Medaković . Pored njih, članovi su profesor Fakulteta dramskih umetnosti Goran Peković, reditelj Marko Novaković i predstavnica CEBEF Jelena Stošković . Prva njihova sednica planirana je za sutra, a glumac se, kako saznajemo, prihvatio ovog posla kako bi vratio Fest na staze stare slave. Ristovski je potvrdio naša saznanja ali nije želeo da daje izjave. Fest je ove godine planiran za oktobar, a deo programa i u februaru.



Lazar Ristovski rođen je 26. oktobra 1952. u Ravnom Selu, u Vojvodini. Završio je Učiteljsku školu u Somboru, a zatim i Fakultet dramskih umetnosti, odsek gluma, u Beogradu. Na početku karijere se dugo bavio pozorištem, gde je maestralno igrao klasični repertoar - Šekspira, Molijera. Poznate su njegove kreacije Hamleta u Dubrovniku, u režiji oskarovca Jiržija Mencla, zatim Don Žuana, Amadeusa. Svoje uloge pronalazi i u tekstovima domaćih pisaca: Dušana Kovačevića, Ace Popovića, Stevana Koprivice, Siniše Kovačevića, Radoslava Pavlovića. Odigrao je više od 4.000 predstava, a snimio više od 80 filmova, TV serija, kao i TV drama, većinom glavne uloge. Igrao je i u holivudskim ostvarenjima poput: "Novembarski čovek" i "Kazino Rojal". U ulozi reditelja ostvario se u dva igrana filma - "Belo odelo" i "Beli lavovi". "Belo odelo", njegov kompletno autorski projekat, imalo je svetsku premijeru na festivalu u Kanu 1999. godine i bilo je jugoslovenski kandidat za Oskara. Jednu od najznačajnijih filmskih uloga u karijeri ostvario je u rediteljskom prvencu svog sina Petra Ristovskog, filmu "Kralj Petar I". Počasni je građanin Zemuna. Napisao je dva romana i dve knjige kratkih priča. Lazar je član EFA, a zajedno sa svojim sinovima Petrom i Jovanom vlasnik je producentske kuće "Zilion film". Trenutno je u bioskopima njegov film "Saučesnici", a na Superstaru se prikazuje serija "Zvaćeš se Varvara".