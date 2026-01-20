Slušaj vest

Nacionalni teatar iz Budimpešte gostovaće 10. februara na Velikoj sceni Narodnog pozorišta (19.30) sa čuvenom dramom Bertolda Brehta „Kavkaski krug kredom“, u režiji Avtandila Varsimašvilija.

U ovom komadu, koji je napisao 1954. godine, najjasnije dolazi do izražaja njegov koncept „epskog teatra“, koji ujedno predstavlja temelj dramaturgije Bertolta Brehta, jednog od najznačajnijih nemačkih dramskih pisaca. Drama je inspirisana starom kineskom legendom i biblijskom parabolom o kralju Solomonu, u kojima su žene podvrgnute, naizgled okrutnom, ispitu majčinstva.

Breht radnju smešta u Gruziju razdiranu građanskim ratom, gde je guverner Georgi Abasvili ubijen u puču koji je organizovao princ, dok je grad zahvaćen plamenom. Natela,guvernerova žena u bekstvu, napušta svog malog sina, kojeg prihvata dobrodušna sluškinja Gruša Vačnadze.

Ona ga potom odgaja kao sopstveno dete, podnoseći brojne nedaće i čak slomivši srce svom vereniku Simonu Čačavi. Međutim, po završetku rata, guvernerova žena se vraća kako bi povratila svoje biološko dete. Rešenje ovog, naizgled nerešivog, sukoba prepušteno je Azdaku, sudiji zajednice, koji pokušava da presudi između dve žene koristeći drevni ispit poznat kao „Kavkaski krug kredom“. Da li je nežna ljubav jača od krvne veze i može li se postići pravda između dva različita majčinska srca, samo su neka od bolnih moralnih pitanja za čijim odgovorima traga ova Brehtova popularna drama.

U velikom ansamblu uloge tumače Kinga Katona, Roland Bordaš, Zolt Tril, Šandor Beretjan, Reka Bubik, Laslo Feher, Jožef Sarvaš, Atila Kristan, Neli Sjuč, Peter Herceg, Jožef Varga, Marton Palag, Jožef Kovač, Agota Silađi, Lili Luja Batjai i Ištvan Madači.

Dramaturg je Andraš Kozma, a u umetničkom timu su i Avtandil Varsimašvili (scenografija i kostimografija), Đa Kančeli (muzika), Gabor Vida (koreograf), Ranata Đonđoši (asistent kostimografa), Oršolja Strak (sufler), Krištijan Kodmen, Gabor Doboš i Ištvan Geći (scenski tehničari) i Peter Kernač (asistent reditelja).

Predstava traje 3 sata i 15 minuta, sa jednom pauzom, i nije preporučljiva za publiku mlađu od 14 godina.