Mira Furlan, legendarna glumica koju je cela Jugoslavija obožavala, umrla je 20. januara 2021. godine usled komplikacije prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila. Tokom života vodila je brojne bitke, a najviše su joj zamerali ljubav koje se ona nikada nije odrekla.

Glumica i režiser su vezu počeli 1986. godine dok je Mira Furlan živela na relaciji Beograd- Zagreb.Režiser Goran Gajić je u to vreme studirao u našem glavnom gradu. Zbog te ljubavi u Hravtskoj su je proglasili za izdajicu.

1/6 Vidi galeriju Fotografije Mire Furlan Foto: Printscreen YouTube, Nikola Anđić

Iako rođeni Zagrepčanin, Gajić je živeo i radio u Beogradu. Ubrzo su došle devedesete, a sa njima i nacionalističke tenzije i rat. Mira je dobila epitet izdajice koja je naklonjena Srbiji, od strane hrvatskih medija.

„Popeo se na jarbol broda koji nas je vozio od Hvara do Visa. Gledajući ga kako se jednom rukom drži na tom neopisivo visokom jarbolu, shvatila sam da je to čovek koji se ne boji. "Konačno", rekla sam u sebi. Moji dotadašnji susreti sa osobama suprotnog pola uglavnom su bili susreti s potpuno isprepadanim muškarcima“, opisala je susret sa Goranom sa kojim se venčala 1998. ubrzo nakon što otišli u Ameriku.

Foto: Printscreen/Youtube/Naglas!TvSlovenija

Sjajan tandem sarađivao je u poslu, Mira je početkom 2008. zaigrala u čuvenoj seriji "Vratiće se rode", koju je režirao upravo njen suprug. Bio je to njen povratak domaćoj glumi nakon odlaska iz SFRJ i povratak našim serijama posle 17 godina i uloge u "Boljem životu".

Glumica i reditelj su u više navrata govorili o svom životu u Njujorku.

„Goran je nosio frižidere na šesti sprat po njujorškim zgradama, a ja sam isprobavala razne poslove. Emigracija znači "od nekoga prema nikome", ti zapravo gubiš svoj identitet i onda ga polako moraš ponovo stvarati“, reka je jednom prilikom Mira koja je sa suprugom dobila sina Marka Lava.

Foto: Printscreen Youtube - RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

"Ljubav je ključ. Ljubav bi se uvek probila kroz sve moguće teškoće, probleme i izazove. Imali smo samo jedno drugo, borili smo se i sa spoljnim okolnostima, a često i sami sa sobom. Povremeno, ne uvek, uspevali smo da nadvladamo svoje slabosti i sumnje. Održali smo se zajedno, a to je važnije od novca i karijere", izjavila je glumica svojevremeno za "Glorija hr.

Istaknuti reditelj je u velikoj meri zaslužan što su prošle godine objavljeni memoari njegove supruge.

"Mira je poslednji put udahnula 20. januara 2021. u našem vrtu. Držala je za ruku svog sina i mene, svog muža", napisao je Gajić nakon vesti o smrti legendarne glumice.