Legendarni dramski umetnik Zoran Rankić preminuo je 9. decembra 2019. godine u Beogradu u 85. godini. Najpoznatiji je po ulozi čuvenog Popare u kultnoj seriji "Srećni ljudi", međutim manje je poznato da je svojevremeno ekranizovao i lik kontroverznog četničkog komandanta Nikole Kalabića.

Naime, Rankić je oživeo lik Nikole Kalabića u seriji "Poslednji čin" 1981. godine, po scenariju Siniše Pavića.

- Na jedvite jade sam prihvatio da tumačim Kalabića, ali nisam osećao strah od uloge takozvanog negativca, kakvim ga je vlast smatrala. Sada sam ponosan na nju i na sve ono što je donela u osvetljavanju tog izdajnika, kako su ga neki nazivali. Postala je deo mene. Trpeo sam tada velike posledice. Trebalo je da za tu ulogu dobijem Oktobarsku nagradu i to je već bilo izglasano.

Međutim, gradonačelnik Beograda Branko Pešić je odbio da donese takvu odluku uz reči: "Svaka čast njemu, zaslužio je. Međutim, nismo mi valjda ludi da nagrađujemo četnike" Danas mi to ne smeta, čak mi imponuje - otkrio je glumac svojevremeno u intervju za Kurir.

- Bio je to ogroman rizik za vreme u kojem je serija nastala i kasnije sam saznao da je reditelj Sava Mrmak imao velikih problema zbog moje interpretacije. Kad mi je general Peko Dapčević u beogradskom hotelu "Mažestik" čestitao na maestralnoj ulozi, dodao je i: "Napravio si nam veliki politički problem. Od Nikole Kalabića si napravio junaka, a ne izdajicu i gubitnika. Trebalo je ti da igraš našeg Krcuna Penezića, a neko drugi Kalabića!”.

"Nisam ja napravio problem, Kalabić je" - odgovorio sam.

Uloga Kalabića bila je pisana za njegovog kolegu Velimira Batu Živojinovića. Omiljeni junak partizanskih filmova i čuveni Valter povredio se tada na snimanju jednog filma i onda je reditelj Sava Mrmak morao da potraži drugo rešenje.

- U našem glumačkom poslu treba imati i sreće. Bata je odlučan glumac i verujem da bi Kalabića odigrao odlično. Bio je duhovit, markantan i jak fizički. Uloga je pisana za njega. Kad sam preuzeo scenario, u njemu je pisalo ne ime lika Nikole Kalabića, već samo Bata. Bila je neoboriva činjenica da će baš on to igrati - objasnio je Rankić.

Glumac je objasnio da je vlast bila zaprepašćena reakcijama naroda:

- Očekivalo se da ga tumačim sa prezrenjem i prvi sam bio zaprepašćen simpatijama širom Jugoslavije i užasavanjem vlasti na takvu reakciju ljudi. Kada sam odgledao premijeru rekao sam da meni u Srbiji niko neće pružiti ruku, ali ono što je usledilo više nisam doživeo, sve dok se nije desio komični Popara. Osećao sam nelagodnost dok sam snimao, jer su Kalabić i moj otac bili školski drugovi. Rastali su se posle gimnazije i nisu se videli do 1941, kada je u spaljenom Gornjem Milanovcu došlo do dramatičnog susreta punog obrta. Posle ove uloge proglašen sam za četnika.

Pre samog snimanja Zoran Rankić je sreo Velimira.

- Znao je da igram Kalabića umesto njega, a kazao mi je da se povredio jer je skakao s mosta. Odgovorio sam mu da je trebalo da uzme dublera i da nije više tako mlad. On je meni rekao da vodim računa da mi se nešto takvo ne dogodi. Setio sam se tih njegovih reči poslednjeg dana snimanja serije - rekao je glumac i dodao:

- Morao sam da jašem konja. Televizija mi je uplatila časove. Nisam mogao da naučim, pa sam tražio da me menja njegov dreser kao dubler. Snimali smo tu scenu na Tari, negde iznad Zlatibora. Konj je pokušao da zbaci svog učitelja. Bilo je dramatično i jedva smo izbegli da nam konj ne pregazi ljude. Tad su mi kroz glavu prošle te Batine reči. Da sam ja jahao konja, ne bih preživeo. To pamtim kao upozorenje.

On je tada priznao i da nije želeo da igra Kalabića, te da je bio treća opcija za ovu rolu, koja mu je donela veliku popularnost.

- Nisam ulogu ni dobio posle Bate, već nakon Gidre Bojanića. On se nije snašao na snimanju i onda su našli mene. Nisam hteo odmah da prihvatim. Međutim, reditelj Sava me je ubeđivao da je to uloga za mene. Dao mi je stranicu i po teksta. Snimio sam prvu scenu. Dočekao me je aplauz kamermana, a ostalo je već istorija - govorio je Rankić za Kurir.

