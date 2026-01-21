Slušaj vest

U Zagrebu je sinoć održana dugo iščekivana premijera filma "Svadba", a crvenim tepihom prošetale su najveće zvezde regionalne glumačke i muzičke scene od mladog Jakova Jozinovića do Severine, prenose hrvatski mediji.

Jakov Jozinović Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Najnovija komedija reditelja i scenariste Igora Šeregija još pre prvog prikazivanja upisala se u istoriju kinematografije. Film je postigao neverovatan uspeh u pretprodaji sa više od 40.000 prodatih ulaznica (tačnije 41.263), što je apsolutni rekord ikada zabeležen u hrvatskim bioskopima. Ovim rezultatom "Svadba" je nadmašila čak i globalne blokbastere koji su godinama bili nedostižni, poput "Ratova zvezda" (Star Wars), koji su u pretprodaji imali 25 hiljada ulaznica.

Svečana premijera održana je 20. januara u "Branimiru", gde su sve sale bile rasprodane do poslednjeg mesta. Bioskop ima 11 sala. Sudeći po ogromnom interesovanju publike i činjenici da redovna bioskopska distribucija takođe kreće odmah, "Svadba" je već sada redefinisala rekorde domaće i regionalne distribucije.

1/5 Vidi galeriju Film Svadba Foto: Ivan Buvinić



Dugometražni igrani film donosi urnebesnu priču o uspešnom hrvatskom preduzetniku koji na svoj rođendan saznaje vesti koje mu menjaju život iz korena. Dok se suočava sa činjenicom da je pred bankrotom, stiže mu vest od ćerke koja studira u Londonu - trudna je, i to sa sinom srpskog ministra.

Ovaj zaplet pokreće lavinu porodičnih, političkih i društvenih situacija. U formi punokrvnog balkanskog "anti-rom-koma", film kroz humor, satiru i emociju progovara o temama koje su svima bliske: porodici, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Insert iz filma Svadba Foto: Printscreen/YouTube/ArtVista



Veliko interesovanje publike dodatno potkrepljuje impresivna glumačka ekipa koja okuplja najveća imena regiona. Na premijeri su, pored reditelja, blistali glumci koji su oživeli ovu priču.

Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonju, Vesnu Trivalić i Anđelku Stević Žugić, publici su se poklonili i mlade nade Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež. Posebnu pažnju izazvale su istinske glumačke legende koje su se pridružile projektu - Seka Sablić i Srđan Žika Todorović.

U filmu zapažene uloge tumače i Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović, Denis Murić i Nevena Nerandžić.

Film je nastao u produkciji kuća Eclectica i Viktorija Film, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Za vizuelni i zvučni identitet filma zaslužna je vrhunska ekipa: direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule i majstor maske Snježana Gorup.

Svečana premijera održaće se 28. januara 2026. u Sava centru, a karte su odavno rasprodate. Nakom beogradske projekcije, film “Svadba” će se od 29. januara naći u bioskopima širom zemlje i regiona, a distribucija filma je poverena "Art Visti".

Kako izgleda Anđelka bez šmike