Slušaj vest

Srpska manjinska koprodukcija, severnomakedonski dugometražni debitantski igrani film„17“ rediteljke Kosare Mitić, imaće svetsku premijeru na Berlinskom filmskom festivalu u takmičarskoj selekciji „Perspektive“, 18. februara 2026. u dvorani Blumax Theatre.

Radnja filma prati sedamnaestogodišnju Saru koja na školskom putovanju krije tajnu. Kada se putovanje otme kontroli i Sara postane svedok seksualnog zlostavljanja svoje drugarice iz razreda, njih dve sklapaju vezu koja će trajati zauvek.

U glavnim ulogama su Eva Kostić i Martina Danilovska, a ostale uloge tumače Dame Joveski, Eva Stojčevska, Petar Manić, Jovan Todorov, Žaklina Stevkovska Drnasin, Ana Stojanovska, Oliver Mitkovski, Saško Kocev, Aleksandra Peševska, Simeon Damevski, Irena Dimeska, Mina Jelušić, Luna Bejkov, i Alina Hristovska.

Foto: Black Cat Production

Scenaristi su Kosara Mitić i Ognjen Sviličić, direktor fotografije Naum Doksevski, montažu potpisuje Vladimir Pavlovski, umetnički direktori su Dejan Gjoševski i Aleksandra Čevreska, dizajnerka kostima Žaklina Krstevska Karagjozoska, šminkerke Anđela Stojanović i Karla Lazić, a snimatelj tona Aljaz Lukan.

Producent filma je Tomi Salkovski i Black Cat Production MKD, koproducent iz Srbije je Miroslav Mogorović, izvršni producent Stefan Mladenović iz produkcijske kuće Art & Popcorn, a koproducenti iz Slovenije – Vlado Bulajić i Lija Pogačnik iz producentske kuće Decembar.

Rediteljka Kosara Mitić je o svom debitantskom ostvarenju rekla: “Od samog početka znala sam da ovo nije priča koju mogu da „prisvojim“. Stvarni događaj koji stoji u osnovi filma 17 nosi težinu koja prevazilazi njegove okvire, pa je moja prva odgovornost bila etička, a ne umetnička. Nisam želela da rekonstruišem događaj niti da sudim, već da stvorim prostor za slušanje. Distancu sam izabrala kao oblik poštovanja. Fikcija mi je omogućila da zaštitim one koji su u događaj bili uključeni i da izbegnem svođenje složene stvarnosti na jedan narativ, pomerajući fokus sa onoga što se dogodilo na tišine i mehanizme koji određene priče čine teško čujnim. U formalnom smislu, odupirala sam se senzacionalizmu i radila sa odsustvom i uzdržanošću. Ono što ostaje neviđeno ili neizrečeno odražava način na koji se nasilje često normalizuje ili ignoriše. Film ne nudi odgovore – on poziva publiku da preuzme odgovornost za tišine koje i dalje opstaju.“

Foto: Black Cat Production

Koproducent Miroslav Mogorović je povodom predstojeće svetske premijere filma istakao: „Selekcija filma 17 u novoustanovljenu takmičarsku selekciju Berlinale Perspectives za debitante značajna je ne samo za Kosaru Mitić kao autorku, već i za sve nas koji smo verovali u ovaj film od samog početka. Ova selekcija potvrđuje da intimne ali hrabre, društveno relevantne priče, imaju svoje mesto na najvećim svetskim festivalima. Moja produkcijska kuća Art & Popcorn odlučno, od svog osnivanja, podržava mlade autore i autorke sa željom da se njihov glas čuje na međunarodnoj sceni, da njihove priče, borbe i iskustva postanu vidljivi. Na ovaj način problemi sa kojima se suočavaju mladi danas postaju deo naše zajedničke društvene stvarnosti. Ponosni smo što je 17 deo te misije i što otvara prostor za nove perspektive, koje su nam danas potrebnije nego ikada.“

Kosara Mitić (1987, Skoplje, Severna Makedonija) rediteljka je i scenaristkinja, autorka nekoliko kratkih filmova koji su prikazivani na festivalima širom sveta. Njena poslednja tri kratka filma — Svrati bar jednom (2013), Rođendan (2015) i Crvena soba (2016) — stekla su međunarodno priznanje zahvaljujući preciznoj naraciji, emocionalnoj uzdržanosti i fokusu na društvene stvarnosti. Njen debitantski dugometražni film 17 razvijan je u okviru programa Midpoint Feature Launch 2017, a predstavljen je i nagrađen u sekciji CineLink Work in Progress na 31. Sarajevo Film Festivalu. Takođe je alumnistkinja programa Berlinale Talents, namenjenog afirmaciji novih filmskih autora.

Film „17“ podržali su Filmska agencija Severne Makedonije, Filmski centar Srbije, Slovenački filmski centar, SEE Cinema Network, i CineLink Work in Progress 2025 na 31. Sarajevo Film Festivalu. Za svetsku distribuciju filma zadužena je francuska distributerska kuća Totem Films.

Međunarodna takmičarska selekcija „Perspektive“ na Berlinalu, osnovana prošle godine, posvećena je igranim debitantskim dugometražnim filmovima koji nude upečatljive perspektive i nove načine sagledavanja sveta. Berlinale Perspectives nastao je iz Nagrade za najbolji debitantski film na Berlinalu, koja se dodeljuje od 2006. godine. Među autorima koji su stekli zapažene internacionalne karijere nakon osvajanja ove nagrade su i laureatkinje Zlatnog medveda – Adina Pintilije (2018. za film „Ne dodiruj me“) i Karla Simon (2022. za film „Alcarràs“). Na ovogodišnjem izdanju festivala tročlani žiri odlučivaće koji će od do 14 igranih debija osvojiti nagradu za najbolji film selekcije „Perspektive“.

Berlinski međunarodni filmski festival u Berlinu (Internationale Filmfestspiele Berlin), poznatiji kao Berlinale, osnovan je 1951. godine i spada u „veliku trojku” evropskih filmskih festivala, zajedno sa Venecijanskim filmskim festivalom i Kanskim filmskim festivalom, a ujedno je i deo „velike petorke” najprestižnijih filmskih festivala na svetu. Festival svake godine privlači stotine hiljada posetilaca.

Bonus video: