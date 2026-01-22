Slušaj vest

Miodrag Antić, jedan od najpoznatijih komičara sa naših prostora, poznatiji kao Ljuba Moljac, tragično je preminuo na današnji dan, 22. januara 1989. radeći ono što je voleo najviše - zabavljajući ljude.

Tokom izvođenja predstave u Glini, doživeo je masivni izliv krvi u mozgu i umro na sceni, dok je bio na vrhuncu svoje popularnosti. Turneju nije završio, izgubio je život na sceni, pod svetlima reflektora.

Glumačka karijera Ljube Moljca

Ljuba Moljac je svoj filmski debi imao u satiričnoj drami "Inspektor" iz 1965. godine, ali je prava prepoznatljivost došla sa ulogom nesrećnog šljakera u filmu "Kad budem mrtav i beo".

Njegova uloga u filmu "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" iz 1967. godine, reditelja Dušana Makavejeva, donela mu je prvu veću ulogu, a film je stekao kultni status zbog inovativnog pristupa društvenim temama.

Kroz svoju karijeru, Ljuba je nastupao u brojnim filmovima i televizijskim projektima, a bio je poznat po komičnim solo nastupima koji su podsećali na američke stendap komičare. Njegovi antologijski monolozi, puni psovki i viceva, bili su kupovani na kasetama, što ga je učinilo legendom "kralja kaseta".

Ljuba Moljac: Od "Tri nosketara" do tragičnog kraja

Njegov zaštitni znak bio je veliki nos, što je često bio predmet njegovih šala. Predstava "Tri nosketara" bila je njegova poslednja turneja, koja je, nažalost, završena tragično. Na sceni, dok je izvodio svoju ulogu, Ljuba je doživeo izliv krvi u mozak, ali publika nije primetila ništa neobično, verujući da je to deo njegove improvizacije.

Ljuba je sa kolegama Milovanom Ilićem Minimaksom i Jovom Radovanovićem bio na turneji kada je osetio bolove u glavi, koje je pripisao angini. Nažalost, šest dana pre svog 46. rođendana, preminuo je na sceni, ostavljajući publiku u šoku.

Porodični život i nasleđe

Miodrag Antić je bio oženjen Nevenkom i imao dvoje dece, Nenada i Jelenu. Njegova porodica bila je poznata po skromnim uslovima života, ali i po tome što su uvek bili vedri i jednostavni. Njegova smrt na sceni, u trenutku kada je bio najvoljeniji od publike, ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj kulturi.

